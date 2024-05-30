逆轉！花蓮玉里鎮長龔文俊涉賄二審無罪 直呼「含冤得雪」

花蓮縣玉里鎮長龔文俊因鎮長選舉期間送傷殘豬頭、豬隻，被控賄選，一審民、刑事雙輸還被停職，他不服上訴，強調自己養豬幾十年，長年將不值錢的傷殘病弱豬隻送人，並非買票，今年初打贏民事二審，刑事部分花蓮高分院今天也判他無罪，雙雙逆轉。龔感謝二審法官認事用法，已向縣府提出復職申請。

龔文俊今天未到場聽判，得知判決結果後高喊「含冤得雪」。龔說，今年1月民事二審改判他當選有效，真相就已經很清楚，感謝二審法官的認事用法。他感嘆，玉里鎮政已經延宕很久，有心人士卻用惡劣手法，影響鎮政推動，選前25天他被檢調搜索，感謝鄉親依然相信他的清白，讓他高票選贏對手，雖然中間有一番波折，但二審判決結果已經非常清楚。

62歲的龔文俊為國民黨籍，被控前年底玉里鎮長選舉前，為拉攏原住民部落，由林姓椿腳居間聯繫2位部落頭目及副頭目，分送豬頭、豬肉、酒水等給部落耆老，請求召集族人宴飲，為他拉票。去年6月花蓮地院民事庭判當選無效，8月刑事庭再依違反選罷法判他有期徒刑5年，褫奪公權6年，林姓椿腳判刑3年6個月，褫奪公權4年，龔去年8月10日被停職。

龔文俊民、刑事都提出上訴，強調自己養豬40年，一直以來自己的豬場都會把傷殘病弱、體重不足或是實驗殘料送人，全是不值錢的廢棄料，原判決卻用市場價格計算價值，完全錯誤。