首例爭取免手術「女變男」勝訴判決 法院：拒絕適用內政部違憲函釋

台北市一名生理女性「尼莫」前年申請變更性別登記為男性，戶政事務所以她未完成性器官摘除手術為由拒絕，她提行政訴訟，成為全台首件未經手術要求變更性別登記「女變男」的案件，台北高等行政法院今判決尼莫勝訴，戶政事務所應准予尼莫變更性別登記為男性，可上訴。

尼莫2022年以醫院診斷證明書、男性賀爾蒙連續注射處方箋等影本，向台北市信義區戶政事務所申請戶籍身分登記性別變更為男性，戶政事務所認為尼莫未依內政部函釋，檢附2位精神科專科醫生評估鑑定診斷書、摘除女性性器官，包括乳房、子宮及卵巢的手術完成診斷書，不符戶政機關受理性別變更登記要件，而不准變更登記。

尼莫提訴願也被駁回，再提行政訴訟救濟；北高行指出，內政部函釋要求變性者必須施行摘除性器官手術後，才能變更性別變更登記，違背憲法法律保留原則、比例原則，嚴重侵害申請人的身體、健康權、人性尊嚴及人格權，法院拒絕適用。

北高行指出，性別認定男或女，涉及是否有服兵役義務，與重大公共利益攸關，為求平衡兼顧變更性別者受憲法保障的性別自主權，性別認同與出生登記的性別不合，而申請性別變更登記者，應提出不只1份由專精於性別不安、變性領域執業醫師，或精神、心理學領域的專家學者出具的鑑定報告或診斷證明書，證明申請人長期有性別不安、焦慮等情形，且持續接受荷爾蒙治療等。