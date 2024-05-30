保七警為證明在工作將搜索照傳給情婦看 4個洩密罪判緩刑

警政署保七總隊已婚蔡姓偵查佐結交情婦，於辦案時將搜索照以LINE傳給情婦，蔡後來回歸家庭，情婦不甘心，持照片檢舉；台北地院審理，依4個洩密罪判蔡應執行有期徒刑7月，緩刑2年，向支付公庫6萬元。可上訴。

現年49歲的蔡姓偵查佐先後在屏東、保七總隊服務，2020年因辦案關係，認識李姓女子，發展出婚外情。

蔡為了向李女證明在工作，2020年3月至9月間四度在辦案時，將搜索或蒐證照片傳送給李女，甚至連偵查中的案卷也拍給李女看。