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保七警為證明在工作將搜索照傳給情婦看 4個洩密罪判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

警政署保七總隊已婚蔡姓偵查佐結交情婦，於辦案時將搜索照以LINE傳給情婦，蔡後來回歸家庭，情婦不甘心，持照片檢舉；台北地院審理，依4個洩密罪判蔡應執行有期徒刑7月，緩刑2年，向支付公庫6萬元。可上訴。

現年49歲的蔡姓偵查佐先後在屏東、保七總隊服務，2020年因辦案關係，認識李姓女子，發展出婚外情。

蔡為了向李女證明在工作，2020年3月至9月間四度在辦案時，將搜索或蒐證照片傳送給李女，甚至連偵查中的案卷也拍給李女看。

蔡洩密的4次勤務及內容，包括赴馬祖、新北市等地辦案的蒐證照，2022年底，蔡的妻子被診斷出罹患癌症，蔡想回歸家庭照顧妻子，提議要與李女結束關係，李女心有不甘，2022年12月持蔡拍給她照片向保七總隊提出檢舉，保七將蔡移送法辦，檢察官偵辦，將蔡依洩密罪起訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

馬祖

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