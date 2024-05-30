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偵查小隊長替汽修業者查員工前科...涉洩密等罪 緩起訴繳15萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警察局中正一分局顏姓偵查小隊長，在任職北投分局偵查隊期間，替承德路六段楊姓修車廠業者，查詢員工有無刑事前科，遭控洩密等罪嫌；楊姓業者和賴姓技師，涉以熱熔膠製造BMW汽車車損，詐領40多萬元保險金。士林地檢署偵結，均緩起訴1年，分別支付公庫6萬至20萬元不等金額。

檢方查出，楊男在2018年至2022年間，用line訊息傳送員工國民身分證照片，要求顏姓小隊長幫忙查詢4人有無前科，小隊長指示不知情的偵查佐或用自己帳密，登入「刑案知識庫」在「查詢案由」欄位輸入「偵辦毒品案、賭博案」，輸入身分證字號查詢個資，回傳「小朋友員工沒有性案資料」「沒有」等訊息給楊男。

楊男及汽車維修技師賴男，在2016年間，明知13輛BMW汽車車主送修車輛時，均無大面積車損，卻經賴男以熱熔膠製造車損，並拍照向保險公司申請理賠「行駛巷弄不慎擦撞受損」，共計詐得40萬元6500元。

楊男等3人坦承犯行。檢察官認定，楊男犯個資法違法蒐集、處理及利用他人個人資料；顏男犯故意洩漏國防以外秘密、公務員登載不實準文書，及個資法公務員假藉職務上之機會違法蒐集、處理及利用他人個人資料等；詐領保險金部分，楊男、賴男犯詐欺罪嫌。

檢方考量，楊男、賴男5年內無犯罪紀錄，顏姓小隊長無任何犯罪紀錄，3人一時失慮致罹刑章，犯後均已坦承犯行，楊男自動繳回全數犯罪所得，給予3人緩起訴處分。楊男、顏男、賴男等3人均緩起訴期間1年，分別支付國庫20萬、15萬、6萬元。

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台北市中正一分局偵查隊顏姓小隊長（中）疑似多年前，在北投分局服務期間，涉嫌幫修車廠業者，違法查詢個資。記者蘇健忠／攝影
台北市中正一分局偵查隊顏姓小隊長（中）疑似多年前，在北投分局服務期間，涉嫌幫修車廠業者，違法查詢個資。記者蘇健忠／攝影

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