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王義川監控疑雲！法界：若亂扯是散布假訊息 真有資料至少違這兩法

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

民進黨政策會執行長王義川說，可透過手機數據分析集會人民性別、年齡及政治傾向等資訊惹議。台北地檢署昨已分案偵辦，案由為通訊保障及監察法等。有法界人士分析，若王義川是亂講的，算不算散布假訊息？是否違反社維法？若真掌握通訊者資料，除國安問題外，還有違反通訊保障及監察法與個人資料保護法之嫌。

王義川本月27日在政論節目表示，現在可以用基地台訊號定位，比對「青鳥活動」、「519」民眾黨舉辦民眾作主集會、再比對2024總統大選造勢民進黨支持者手機訊號，發現這幾天的立院外集會多了許多民進黨年輕生力軍，他們跟挺柯的「小草」訊號不一樣，是不同一批人。對此，北檢已剪報分他字案偵辦，目前犯罪事實、犯罪對象均不明。

法界人士說，如果要取得抗議者的通訊紀錄，基本上必須向電信公司付費調閱，以這次抗議人數來說，費用加總相當可觀。王義川的資源有限，還要在極短的時間內，掌握到上萬筆數據，並不容易。

北檢昨已分案偵辦，法界人士指出，王義川可能會說「是他亂講的」、「這是他聽別人說的」等不同說法，若經調查確認王所言不實，他恐涉犯社會秩序維護法，但頂多面臨裁罰，處以罰鍰；刑責方面，王所為與刑法之恐嚇公眾罪規範較為相近，但王是否有造成社會大眾恐慌，是能否構成的關鍵，但可能性不大。

法界人士指出，反之，假設經過調查後，認定王義川確實以某種方法，掌握抗議者通訊資訊，則可能涉犯通訊保障及監察法及個人資料保護法。王所為恐涉犯通訊保障及監察法第24條第1項，違法監察他人通訊者，處5年以下有期徒刑。

民進黨政策會執行長王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川。圖／聯合報系資料照片

人資 民進黨 王義川

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