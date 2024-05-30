台中男持酒瓶碎片毆友致死 上訴二審仍判15年
台中黃姓男子前年11月間，與廖姓男子飲酒時因金錢糾紛，黃男持酒瓶玻璃碎片攻擊廖男致死，台中地院國民法官一審依殺人罪判他15年，經上訴台中高分院審理後，今天維持原判，可上訴。
依據檢方起訴書指出，62歲黃男民國111年11月5日上午9時多，騎機車行經台中市東區富台東街，見友人45歲廖男與蕭男在路旁飲酒聊天，便加入參與聚會。
當天上午10時41分，黃男因不滿購買酒類及金錢糾紛等事對廖男發怒，他將玻璃酒瓶敲碎後，持玻璃碎片對廖男頭部重擊，待廖男倒地後，再用腳不停踩踏廖男頭部數次，甚至將廖男推撞牆壁，直到廖男倒地不起。
數分鐘後，黃男見廖男仍能坐起，再持續徒手毆打廖男，直到附近經過民眾發現上前制止，並將廖男送醫救治，但廖男仍因左腦溢血等傷勢，隔天傷重不治，檢方偵辦後依殺人罪嫌將黃男起訴。
案經台中地院職業法官及國民法官組成的合議庭審理後，去年12月宣判，黃男涉犯殺人罪處15年徒刑。
黃男認為刑期過重，上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭審理後認為，黃男接續以手猛力毆打、以腳狠踩踢踹被害人頭部致命部位，可見主觀上非僅基於傷害之意且手段猛力凶殘。
合議庭審酌，黃男案發前可以維持個人正常生活，在建築工地從事零工賺取生活費，應尚未達智能障礙及失能程度，犯案時雖有飲酒但意識狀態清楚。原審量刑時已具體審酌犯罪動機、目的、手段、犯後態度等情狀，符合罪刑比例原則。
台中高分院今天宣判，黃男上訴無理由，應予駁回、維持原判，全案可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言