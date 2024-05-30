長期家暴左眼被打瞎 親友看不下去...她仍心軟求情法官：盼老公回家

台中紀姓男子只因妻子牽機車滑倒，就揮拳重擊她頭臉打到左眼幾乎瞎掉，女子報警又心軟撤告，沒多久再度遭毆，親友怕她遭紀打死上網求救才曝光，但女子最終仍原諒先生，還懇切向法官求情，坦言「盼老公回家團圓」，法院只能尊重她意見，依重傷害罪輕判紀4年，可上訴。

檢警調查，紀男2022年9月12日得知妻子牽機車滑倒造成車輛受損，他不但沒安慰老婆，還心生不滿徒手、拿棍棒重擊對方頭臉、眼睛及臀部四肢，打到妻子全身多處骨折，左眼視網膜剝離、右眼視網膜裂孔，其中左眼視力僅剩0.1，嚴重減損1目視能。

女子隔天就報警提告，未料後又因家庭、小孩因素，加上紀威逼利誘下，女子同年12月1日又在紀男陪同下赴台中地檢署具狀撤告，但時隔才1個月，紀又於2023年1月15日再次家暴，把妻子打到全身瘀青、器官破裂內出血。

但女子始終逃離不了家暴的紀男，親友實在看不下去才在臉書揭露並求救，台中警方因網路巡邏發現，主動報請檢方指揮，隨即將紀逮捕向法院聲押獲准、依重傷害等罪嫌起訴。

台中地院審理時，紀起初坦承重傷害，後又改口否認，辯稱指承認普通傷害罪，還說當時打老婆時，自己從沒想過要讓老婆受這麼重的傷，沒有故意。

法院查，女子遭毆全身傷，有照片、醫院診斷證明，其左眼受創傷視力剩0.1，無法矯正，已達不可逆的視神經萎縮，以現今醫療技術難以改善，可見已達嚴重減損一目視能重傷害程度。

女子也說，她不慎滑倒機車倒下受損，就被紀打了一頓，對方拿鐵鎚敲他頭、揮拳揍到她視網膜剝離；親友表示，女子之前兩側下顎骨被打斷，嘴巴無法閉合難以進食，才會暈眩牽機車摔倒，就遭紀打到全身傷。

女子雖一再遇家暴，提告不久急撤告，最終於親友、警方協助下再次提告，但她於審理時又具狀表示，身為受害者，懇切為先生求情，親友不捨她再受傷，但已感受紀悔悟，求法院網開一面讓紀回家團聚彌補，並已和紀和解、再度撤告。

中院說，女子因家庭多重考量，強烈表達希望紀回家團圓、不願他受重判，尊重女子意見，依刑法第59條情堪憫恕予以紀減刑後，依重傷害罪判他4年。

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