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炎亞綸認罪拍少年性影像...馬籍音樂人好友翻供否認 不得緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人炎亞綸（本名吳秉孺）陷性影像風波，面臨官司坦承犯罪，且和被害人達成和解，士林地方法院今宣判，依拍攝少年性交行為電子訊號罪、個資法等3罪判刑，均宣告緩刑3年，但同案被告馬來西亞音樂人陳信延，傳此案性影像給吳觀看，翻供否認犯行，遭依個資法非公務機關非法利用個人資料罪，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元，不予宣告緩刑。可上訴。

吳秉孺和馬來西亞籍華語流行音樂填詞人陳信延，為朋友關係，吳陷入性影像風波，遭檢方調查，專案小組追查出陳男曾傳此案影像給吳觀看，曾遭檢方搜索，查扣存有性影像的手機及筆電，遭起訴。

判決指出，2018年9月28日，陳男從推特網站，下載吳秉孺拍攝的少年性交影像，而無故持有少年性影像，且明知影像中有少年臉部特徵，竟在2年後、2020年9月28日，以通訊軟體Whats App傳性影像給吳秉孺觀看，非法利用少年個資。

合議庭審酌，陳男明知少年在本案性影像拍攝時，為16歲以上未滿18歲少年，竟無故持有性影像，且傳給友人吳秉孺觀看，侵害被害人隱私權，犯後否認犯行，雖誠摯向被害人道歉，但雙方對於和解金額差距過大，未能達成和解，考量收入約7、8萬新台幣，還需扶養馬來西亞的家人等情狀，依個資法非公務機關非法利用個人資料罪，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

合議庭指出，陳男翻易前詞改口否認犯行、未和解賠償，不予宣告緩刑；陳男為馬來西亞籍外國人，犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，惟考量合法來台居留、工作已逾15年，領有外僑永久居留證，無其他刑事犯罪前科，在我國有正當工作等，認無諭知刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要。

炎亞綸。圖／晴空鳥提供
炎亞綸。圖／晴空鳥提供

個資 音樂 馬來西亞

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