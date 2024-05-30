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假合夥真逃稅6469萬 新北市知名惠心婦幼集團高層9人遭訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市知名的惠心婦幼集團負責人陳擇銘、副院長陳姿伶及旗下不同診所登記負責人吳家華、陳志忠等4名高層，涉嫌利用「假合夥、真逃稅」的方式，將該集團受雇領薪3名醫師，透過行政副院長黃輝潤、總會計吳幸娜作帳，將受雇醫師列為合夥人，分散執行業務所得以逃漏稅，自2011至2022年共逃漏稅6469萬餘元。新北地檢署考量9人已認罪並補正全部稅額，依不法所得命9人支付公庫最高4353萬至8萬餘元不等後予以緩起訴。

檢調查出，陳擇銘曾任台大醫學院婦產科副教授、台北縣立三重醫院院長，現為惠心婦幼集團負責人；陳姿伶為惠心診所及惠心婦產科小兒科診所副院長；吳家華為惠心診所登記負責人；陳志忠為惠心婦產科小兒科診所登記負責人，四人均有醫師身分，且為惠心實際出資的合夥人。

但4人為逃漏稅，於招聘李姓、黃姓及詹姓醫師時，便談妥以不實的合夥方式，分散、減少4人執行業務所得，以適用較低科課稅級距的累進稅率。再透過黃輝潤、吳幸娜協助作帳，製作不實的執行業務損益計算表、合夥合約及綜所稅結算申報書，藉此長年短報所得逃漏稅。

上述9人所為，已涉犯稅捐稽徵法已不正當方法逃漏稅、洗錢防制法隱匿特定犯罪所得來源等罪，檢察官考量9人無前科，坦承犯行深表悔悟，全部稅額已補正繳納完畢，因此命9人支付公庫換取緩起訴；其中逃漏稅金額最高的陳擇銘，光1人便須支付4353萬6085元。

新北市知名的惠心婦幼集團負責人陳擇銘等集團診所6名高層，涉嫌利用3名醫師當人頭合夥人，逃漏稅6469萬餘元，在認罪和支付公庫鉅款後獲新北地檢署緩起訴。圖／翻攝惠心婦幼集團官網
新北市知名的惠心婦幼集團負責人陳擇銘等集團診所6名高層，涉嫌利用3名醫師當人頭合夥人，逃漏稅6469萬餘元，在認罪和支付公庫鉅款後獲新北地檢署緩起訴。圖／翻攝惠心婦幼集團官網

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