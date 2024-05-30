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9刀殺人案相關人等全是越南人 開庭翻譯難…不讓國民法官審理

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中越南籍阮姓男子和多名同鄉聚會爆發群毆，揮刀刺穿阮姓友人胸腔，害對方身中9刀慘死，檢方依殺人罪嫌起訴阮，全案依法原應由國民法官審理，但台中地院指出，本件檢察官、辯護人均表明不行國民參審，且被告、證人都是越南人，開庭幾乎得全靠翻譯，恐不易聚焦，裁定不行國民參審。

檢警調查，阮男（21歲）2023年10月20日晚上9點受邀到同鄉在豐原區住處喝酒，席間就附近有無警察臨檢等問題起衝突，包括阮在內6人打成一團。

阮男回家仍心有不甘，拿了2把水果刀、1把菜刀，夥同胡姓友人要回去尋仇，途中又遇到陳姓移工騎車載另名阮姓友人，雙方再度爆發衝突，分別持鐵棍、水果刀對峙。

阮男持刀衝上前攻擊另1名阮姓移工，朝他左前胸猛刺數刀，對方雖出手抵抗，但包括臉部、雙手及胸口一共身中9刀慘死，檢方依殺人罪嫌起訴阮，移審後由台中地院國民法官程序審理。

阮男由台中地院公設辯護人擔任辯護人，由公辯聲請不行國民參與審判，主張被告、被害人都是越南籍人士，被告主觀有無殺意是釐清爭點，要再傳喚3名越南籍證人詰問，審理時有通譯雙向翻譯需求，就專業用語、法醫鑑定等翻譯，恐耗時讓國民法官不易聚焦。

台中地院說，國民法官參與刑事審判，須檢、辯在法庭上作為讓國民法官易於理解，應達「目視耳聞，即知其意」，本件涉及專業用語多，通譯要翻成越南文，再將被告意見翻成中文，審理程序耗費時間非短，確實將使國民法官不易聚焦爭點，且翻譯人員也未經模擬法庭訓練。

另外，檢察官也表示，被告、證人都是越南人，恐耗費時間、程序，可轉軌不行國民參審。

中院指出，檢察官、被告及辯護人都表明不行國民參審，全案又倚重雙向翻譯，恐讓國民法官無法易於理解作出公平正確決定，裁定本案不行國民參與審判。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國民法官 檢察官 越南

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