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3男跟拍綠委許智傑胞弟 擅闖私宅遭逮認罪但動機存疑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓、林姓、陳姓男子去年12月1日、3日接連闖入鳳山區某大樓地下停車場，住戶發現後報警，警方追查後，發現3人疑似跟拍民進黨高雄市黨部主委許智善。檢方偵訊時，3人也坦承跟拍，但未供出幕後主使人。法官審理後，依無故侵入住宅罪判拘20至40天，均得易科罰金。

許智善為高雄鳳山區立委許智傑胞弟，2年前民進黨高雄市黨部主委改選，時任立委的趙天麟有意角逐，後來經市長陳其邁協調，由許智善出馬，同額競選後成功當選，原本外界看好今年許智善連任，但許未登記，日前改選結果由高雄市議員黃文益當選。

今年1月13日總統、立委選舉打得火熱，許智傑選區競爭激烈，去年12月1日，林姓、李姓男子先闖入鳳山某大樓地下室，疑似跟拍許智善，事隔兩天後，李男再指派陳姓男子前往同棟大樓停車場。

2次無故闖入大樓社區，因3人形跡可疑，隨即被住戶發現報警，檢警偵辦時，查出3人都非大樓住處，卻刻意闖入大樓內，3人也坦承是為跟拍許智善，才潛入大樓地下室。

檢方偵結後，依無故侵入住宅罪將3人起訴，法院審理時，法官考量3人認罪，因查無幕後主使者，最後依無故侵入住宅罪判拘20至40天，均得易科罰金，可上訴。

民進黨高雄市黨部主委許智善（右）與立委許智傑為兄弟，卻傳出許遭人跟拍，3男動機仍存疑。圖／聯合報系資料照片
民進黨高雄市黨部主委許智善（右）與立委許智傑為兄弟，卻傳出許遭人跟拍，3男動機仍存疑。圖／聯合報系資料照片

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