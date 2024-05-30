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全台首件！未經變性手術爭取變更登記「女變男」 行政法院今判准了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市一名女子「尼莫」前年申請變更性別登記為男性，戶政事務所以她未完成性器官摘除手術為由拒絕，她提行政訴訟，成為全台首件未經手術要求變更性別登記「女變男」的案件，台北高等行政法院今判決尼莫勝訴，戶政事務所應將她變更性別登記為男性，可上訴。

台灣伴侶權益推動聯盟指出，尼莫得知判決結果，直呼「我終於可以正大光明地說我是男生了」；伴侶盟表示，尼莫是一位跨性別男性，從小認知自己是男性，並補充男性賀爾蒙，但曾因其他疾病而開過大刀，若再進行其他手術恐會危及生命，尼莫才無法符合現行變更性別登記須完成性器官摘除手術的條件。

尼莫2022年6月間向台北市信義區戶政事務所申請變更性別登記被拒絕，提訴願也被駁回，再提行政訴訟救濟。尼莫委任律師指出，尼莫因健康、經濟因素，無力符合現行性別變更的要件，但即便沒有手術與精神科鑑定，也無礙認定尼莫的男性認同，國家應要承認尼莫的性別變更請求權。

律師認為，尼莫提出的證據已足證明具有穩定的男性性別認同，且過去內政部函釋要求手術證明、2張精神科醫師診斷證明要件，違反法律保留原則、比例原則及平等原則。

台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片
台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片

手術 跨性別

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