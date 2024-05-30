青少年犯罪蔡政府多於馬政府？羅智強：與詐欺案「車手」有關

立法院司法及法制委員今天進行「完備鐵窗裡的少年復歸社會機制」專題報告，國民黨立委羅智強表示，青少年犯罪人口比例蔡政府多於馬政府，問題嚴重可以怵目驚心來形容，法務部政務次長徐錫祥說，青少年當詐欺車手比例變多是主要原因。

羅智強表示，12歲到17歲年的犯罪人口從2016年的9千多人到2023年1萬多人，已相對成長，而少子化的因素造成人口變少，嫌疑犯人數還增多，顯見問題很嚴重。

羅智強說，前總統馬英九2008年上任時，每萬名青少年的犯罪人數是57.5人，到了2023年時變為88.7人，數字成長1.44倍；他說，不管是哪種型態的犯罪，青少年都是國家未來的主人翁，如果趨勢繼續下去，台灣的未來怎麼辦？

羅智強表示，犯罪人數變多與詐欺案變多有關，問題嚴重到可以怵目驚心、毛骨悚然來形容，而法務部主管青少年安置、輔導、感化業務，必須重視問題存在。

徐錫祥對此表示，青少年犯罪的統計確實有變化，近幾年青少年擔任詐欺案車手的案件變多，問題算是嚴重化；對羅智強聲稱程度已「怵目驚心」達、「毛骨悚然」，徐則說尊重羅智強的說法。