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指控年代旅遊涉詐代償金 品保協會告林大鈞及員工共4人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

年代旅遊（美加國際旅行社）在越南富國島丟包上百名旅客，造成上百名遊客滯留富國島惹議。中華民國旅行業品質保障協會指控，年代旅遊負責人林大鈞及員工，涉嫌將公司債務轉為旅遊債務，向品保協會申請代償，今赴台北地檢署提告林大鈞、2名員工及1名員工親屬等4人，涉犯詐欺。

品保協會理事長張永成表示，年代旅遊丟包事件約有1000名受害者，損失金額約達3200萬元。品保協會有代償制度，在相關申請代償案件裡，有6件有疑義案件，金額達927萬，經品保協會審查委員會經審查後，有3個當事人已撤出申請，金額達700餘萬。

品保協會監事會主席黃文卿指出，民眾並不會經常旅遊，通常消費者先繳機票等訂金，不會全額繳清團費。然而，這次有疑慮的6件申請案中，有80％至90％的情況是在旅行團未出發前就已全額繳交團費，審查委員會認為此情有違常理，而申請人對此解釋是「我先付錢、再邀請家人旅遊」。

張永成指控，林大鈞夥同公司會計及業務等人，涉將年代公司的債務關係轉成旅遊債權後，進而詐取品保協會代償金。

品保協會秘書長吳美惠說，有關旅客損失，品保協會與保險公司已啟動履約保險及品保代償機制，旅客已繳交的旅費，基本上可從保險公司或品保協會的代償機制獲得賠償，目前約有1000名遊客申請代償，因旅客態樣多元，預計最快今年可以完成理賠。

品保協今提告林大鈞、兩名年代旅遊員工及1名員工親屬等4人，涉犯詐欺。年代旅遊涉丟包旅客方面，今年2月間，北檢已主動分他字案偵辦，案由為詐欺罪。

品保協會理事長張永成（右二）、監事會主席黃文卿（左二）、秘書長吳美惠（左一）及委任律師（右一）今赴台北地檢署，提告年代旅遊負責人林大鈞及員工共4人涉犯詐欺。記者房荷庭／攝影
品保協會理事長張永成（右二）、監事會主席黃文卿（左二）、秘書長吳美惠（左一）及委任律師（右一）今赴台北地檢署，提告年代旅遊負責人林大鈞及員工共4人涉犯詐欺。記者房荷庭／攝影

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