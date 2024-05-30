海軍前顧問郭璽罵王志鵬智商低、草包穿西裝 判拘役50日定讞

海軍前顧問郭璽不滿退役上校王志鵬有關「潛艦國造」言論，在人數達117人的「軍事/外交/情報」LINE群組上批王「假博士偽學者不過是一個跳梁小丑」、「智商低卻又喜歡裝聰明」，王向高雄市警左營分局提告妨害名譽，士林地檢署起訴。士林地院依加重誹謗罪判王拘役50日，得易科罰金，台灣高等法院今駁回上訴。

郭璽於2022年10月18、19日和11月11日間貼文，寫下「你一個大外行去北京跪求一個假博士屁都不會還處處以學者、專家自居噁心死了…回台北一直在刺探軍情是不是北京交付了什麼任務給你…你有沒有羞恥心？」、「王志鵬竟然把他最丟臉的講演再PO一次就像當眾再脫一次內褲子」、「否則你也跟王志鵬一樣草包穿西裝」等文字，王認為人格和社會評價遭貶。

郭璽承認發表這些貼文，但否認有公然侮辱、加重誹謗犯行，並認為言論屬意見表達，是在質疑王志鵬是否有取得博士學位，可受公評。

士林地院認為郭璽的文字是在嘲諷、蔑指他人人格低劣，貶抑王志鵬的道德形象、人格評價和社會地位，且郭也提不出有任何查證，而王提出北京大學博士學位證書、成績單為憑，可證郭說的不是真的。士院認為郭不理性溝通，卻在大群組上發表貶損王志鵬的言論，犯後也不認罪、取得諒解，判他拘役50日。