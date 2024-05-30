100件有99件是詐騙訊息 連阿公都受不了求助警方全封鎖

台東1名91歲陳姓老翁，手機訊息不時響鈴，因不熟悉手機功能，讓他不堪其擾，求助警方幫忙解決。員警打開老翁手機相當吃驚，全都是詐團訊息。老翁氣的同意「全封鎖」。

「刪刪鎖鎖到手軟。」受理員警羅曉薇說，她徵求老先生同意打開手機，發現裡頭訊息幾乎都是詐騙的，有投資、也有交友的，她當下也很吃驚，很慶幸老先生沒有點開被詐騙。

家住池上鄉的陳姓老翁日前獨自到關山警分局池上分駐所求助警方，他向值班員警指出手機白天晚上一直響來響去，讓他很困擾，又不會操作手機，希望警方能幫忙解決讓手機訊息不要再響。

沒想到員警打開老翁手機，裡頭超過上百封訊息通知內容，100件有99件就是詐團傳送的訊息，不只有文字，還有短影音的內容，連其他員警看了都直呼「太囂張！太可惡！」

縣警局指出，去年1名70歲老翁聽信投資賺大錢，接連3次遭同詐團詐騙，幸3次都成功阻止。統計去年1月1日至12月31日止，與金融機構共同成功攔阻詐騙逾50件，攔阻金額超過5千萬元。