快訊

轉運把握！今「天赦日」老天赦免災厄 專家曝「補財庫秘訣」：帶1物能強運

王義川電信監控疑雲 藍擬列調查權生效後第一槍

100件有99件是詐騙訊息 連阿公都受不了求助警方全封鎖

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名91歲陳姓老翁，手機訊息不時響鈴，因不熟悉手機功能，讓他不堪其擾，求助警方幫忙解決。員警打開老翁手機相當吃驚，全都是詐團訊息。老翁氣的同意「全封鎖」。

「刪刪鎖鎖到手軟。」受理員警羅曉薇說，她徵求老先生同意打開手機，發現裡頭訊息幾乎都是詐騙的，有投資、也有交友的，她當下也很吃驚，很慶幸老先生沒有點開被詐騙。

家住池上鄉的陳姓老翁日前獨自到關山警分局池上分駐所求助警方，他向值班員警指出手機白天晚上一直響來響去，讓他很困擾，又不會操作手機，希望警方能幫忙解決讓手機訊息不要再響。

沒想到員警打開老翁手機，裡頭超過上百封訊息通知內容，100件有99件就是詐團傳送的訊息，不只有文字，還有短影音的內容，連其他員警看了都直呼「太囂張！太可惡！」

縣警局指出，去年1名70歲老翁聽信投資賺大錢，接連3次遭同詐團詐騙，幸3次都成功阻止。統計去年1月1日至12月31日止，與金融機構共同成功攔阻詐騙逾50件，攔阻金額超過5千萬元。

由於台東老年平均比達18.96％，偏鄉更超過30％以上，警方擔心長輩遭詐，目前都已結合日托站、文化健康站及社區關懷服務站，針對不同族群語言，向長輩防詐宣導。

台東1名91歲陳姓老翁（左），手機訊息不時響鈴，因不熟悉手機功能，讓他不堪其擾，求助警方幫忙解決。圖／關山警分局提供
台東1名91歲陳姓老翁（左），手機訊息不時響鈴，因不熟悉手機功能，讓他不堪其擾，求助警方幫忙解決。圖／關山警分局提供

台東 詐騙

延伸閱讀

影／投資兼做公益？三芝補教業退休婦誤信被騙4千萬 警逮2車手

91歲長輩手機狂收陌生訊息 女子台語問候「卡早睏」竟是詐團

南投警銀聯手防詐 4個月成功攔詐逾6千萬

彰化縣3年來阻詐金額逾10億 關鍵在行員識破詐團手法

相關新聞

指控年代旅遊涉詐代償金 品保協會告林大鈞及員工共4人

年代旅遊（美加國際旅行社）在越南富國島丟包上百名旅客，造成上百名遊客滯留富國島惹議。中華民國旅行業品質保障協會指控，年代...

海軍前顧問郭璽罵王志鵬智商低、草包穿西裝 判拘役50日定讞

海軍前顧問郭璽不滿退役上校王志鵬有關「潛艦國造」言論，在人數達117人的「軍事/外交/情報」LINE群組上批王「假博士偽...

投資虛擬幣賺大錢？還好行員阻…台南42歲熟女險被騙300萬

台南市42歲楊姓女子在LINE訊息中認識男網友，對方鼓吹投資虛擬貨幣保證獲利，楊女信以為真，昨天中午12點前往忠義路某銀...

100件有99件是詐騙訊息 連阿公都受不了求助警方全封鎖

台東1名91歲陳姓老翁，手機訊息不時響鈴，因不熟悉手機功能，讓他不堪其擾，求助警方幫忙解決。員警打開老翁手機相當吃驚，全...

影／投資兼做公益？三芝補教業退休婦誤信被騙4千萬 警逮2車手

黃姓婦人誤信詐騙集團投資買股還可以兼做公益，今年3月陸續投入現金、10公斤黃金條共計4000萬。上個月中旬黃婦察覺有異致...

影／賭體育賽事免費看直播 台中工程師「爬蟲技術」竊訊侵權8.3億

台中吳姓男子看準線上博弈商機，網羅工程師搭建平台，還竊取中華電信、愛爾達及中華職棒訊號，專以體育賽事供人下注外，還能免費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。