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影／賭體育賽事免費看直播 台中工程師「爬蟲技術」竊訊侵權8.3億

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓男子看準線上博弈商機，網羅工程師搭建平台，還竊取中華電信、愛爾達及中華職棒訊號，專以體育賽事供人下注外，還能免費同時收看賽事直播，打出即時、方便吸引更多賭客上門，業者估計遭侵權市值高達8.3億元，警方破獲連同吳等18人依賭博、違反著作權法送辦。

刑事局電信偵查大隊指出，今年總統、副總統就職前夕，發現有非法博弈公司利用網路「爬蟲技術」竊取國內外體育賽事訊號源，並透過線上直播公司公開給賭客免費觀看，全案報請台中地檢署檢察官戴旻諺指揮偵辦。

警方說，經分析該博弈平台，發現集團除提供各種體育博弈投注玩法，還能同時收看直播運動賽事，包括英超足球、法網，以及中華職棒一、二軍等賽事，有利賭客在比賽期間繼續加注（俗稱走地），和傳統網路賭博方式不同，屬於新型賭博平台。

警方再和中華電信、愛爾達及中華職棒（CPBL TV）等OTT業者合作，透過竊訊行為模式分析與網路逆向追蹤技術、蒐證，前後在去年1月中、11月初，分別在台中北區、北屯區等破獲營運中的博弈與竊訊機房，逮捕洪姓工程師（33歲）等人。

警方向上追查發現，該集團負責人是吳姓男子（40歲），連同負責維護系統的洪姓工程師等一共逮捕18人，查扣現金21萬4500元，另有31台電腦主機、伺服器等證物，初步估計侵權市值超過8.3億元。

據了解，吳男並無不良前科，檢警懷疑他過去曾參與類似博弈集團，有相關經驗後出來自立門後，在四處網羅工程師搭建平台，另找美術、行銷人員吸引賭客，吳落網雖否認，但所有員工都指認「他就是老闆」，警方詢後依賭博、違反著作權法將吳等18人送辦。

博弈集團竊取業者訊號流程。記者曾健祐／翻攝
博弈集團竊取業者訊號流程。記者曾健祐／翻攝
博弈集團竊取體育賽事直播，供賭客可以一邊看比賽、一邊下注。記者曾健祐／翻攝
博弈集團竊取體育賽事直播，供賭客可以一邊看比賽、一邊下注。記者曾健祐／翻攝
博弈集團竊取體育賽事直播，供賭客可以一邊看比賽、一邊下注。記者曾健祐／翻攝
博弈集團竊取體育賽事直播，供賭客可以一邊看比賽、一邊下注。記者曾健祐／翻攝

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