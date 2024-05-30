王義川陷「手機監控」爆料爭議 法務部長：北檢已分案偵查

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目爆料指稱，透過基地台訊號可分析公民運動的群眾等，引發侵害人權重大爭議；法務部長鄭銘謙今天表示，台北地檢署已分案偵查，將由檢察官依法釐清事實。

據了解，王義川「手機監控」說連日延燒。王義川在本月27日在政論節目上說，現在可以用基地台訊號定位，比對「青鳥活動」、「519」民眾黨舉辦民眾作主集會、再比對2024總統大選造勢民進黨支持者手機訊號。

王義川還說，意外發現這幾天的立院外集會多了許多民進黨年輕生力軍，他們跟挺柯的「小草」訊號不一樣，是不同一批人等。

王義川的說法一出，引發違法監控人權重大爭議，藍、白立委揚言提告，台北地檢署昨天下午已剪報分「他字」案交由查緝黑金專組檢察官羅韋淵分「他」字案偵查，不過，目前犯罪事實、犯罪對象均不明。