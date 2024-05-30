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賭客稱「去賭場泡茶」法官信了免罰！扣案4萬拿回來了

聯合報／ 記者牟玉珮／雲林即時報導

張姓賭客今年1月在雲林縣一處推麻將筒子賭場被警查獲，警方依社會秩序維護法裁處6千並沒入4萬多元賭資，但他不服，辯說他只是在賭場泡茶，身上的錢是要繳貸款及過年家用，希望能盡快拿回。法官查無他在賭桌上的證據，加上賭博罪不罰未遂或預備犯，因此撤銷原處分。

裁定書指出，雲林警方今年1月破獲一處推麻將筒子職業賭場，當時查緝現場人數眾多、情況混亂，部分賭客四處逃竄逃離現場並藏匿相關賭資等證物，張姓賭客也怕被抓，跳窗逃逸，被警逮回，身上攜帶的4萬0900元被當作賭資一併查扣，警方依賭博罪違反社秩法裁罰6千，並沒入賭資。

但張姓賭客提出異議，辯稱他先前曾到同一賭場賭博賺了1、2千，但當天跟友人才進去1個多小時，他坐在沙發那裡泡茶，還沒有玩到，警方就進來，他還提出農會存摺交易明細等，辯稱身上的錢是要繳貸款及過年家用，是警方要他拿出身上全部的錢否則充公、若拿出來筆錄做完就會歸還等語，他才取出來，不是賭資。

法官審理發現，賭場監視器皆對外拍攝，並無在場者參與賭博直接影像，現場帳冊也未有賭客名單等資料，雖然，張姓賭客坦承進入賭場確實有意賭博，帶去的錢也有一些要拿去賭，但尚未實際參與賭博即被查獲。因此，既無積極證據足以證明張姓賭客當日客觀上確已實際參與賭博，由於社會秩序維護法第84條並未設有處罰未遂犯或預備犯的規定，自無法認定4萬0900元屬於賭資，因此撤銷處分不罰。

張姓賭客今年1月在雲林縣一處賭場被警查獲，警方依社會秩序維護法裁處6千並沒入4萬多元賭資，但他辯稱他沒上桌，只是在賭場泡茶，法官撤銷不罰。示意圖／聯合報系資料照
張姓賭客今年1月在雲林縣一處賭場被警查獲，警方依社會秩序維護法裁處6千並沒入4萬多元賭資，但他辯稱他沒上桌，只是在賭場泡茶，法官撤銷不罰。示意圖／聯合報系資料照

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