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小三不甘分手誣指遭性侵 法官判囚4個月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

吳姓女子與黃姓人夫在桃市龜山區租屋同居，2021年農曆春節後遭房東發現黃男金屋藏嬌拒租，且2人疑感情生變，吳女竟於當年3月初於9天內二度報警提告黃涉嫌性侵，案經桃園地檢不起訴、地院判無罪後，黃反控誣告，桃園地院進行簡易判決，將吳女依犯2次誣告罪判應執行徒刑4月，不得易科罰金也不予緩刑，本案可上訴。

判決指出，新北市42歲吳女與黃姓商人搞外遇，在桃市龜山區共築愛巢，2021年農曆春節過後，黃男較少回到同居處，吳女連環call找人未果，先於同年3月1日晚間8點49分到桃園市龜山警分局偵查隊報案，指控遭黃男於2月16日晚間性侵，同年月9日凌晨2點44分至龜山警分局大林派出所，補述案情時，又捏造2月28日中午遭性侵一事，提告妨害性自主並附帶民事賠償。

經調查後，就2月16日性侵部分，經桃園地檢署不起訴處分，復經高等檢察署檢察長駁回再議而確定；就2月28日性侵事實部分，經桃園地方法院以111年度侵訴字第15號判決無罪。

法官審酌，被告吳女無端誣指黃男涉有2 次妨害性自主罪嫌，造成黃可能遭受刑事追訴風險，不僅需花費時間、勞力及精神應付偵審程序，心理更承受極大壓力，並使國家偵查及審判機關進行無益調查、偵查、審理程序，妨害國家司法權行使正確性，無端浪費司法資源，衡酌被告吳女犯罪動機手段、犯後終能坦承犯行的犯後態度，及因與黃男和解失敗等情狀，量處主文之刑，並定應執行刑。

法官也說明，考量被告吳女2 次誣告黃男妨害性自主案件，造成黃受有受刑事追訴，損害非輕，且亦未能與黃男達成調解，取得諒解，因此法院認為此案仍有執行刑罰的必要，不宜宣告緩刑。

新北吳女不甘分手，誣指遭黃男性侵2次，桃園地院進行簡易判決，將吳依2次誣告罪判處應執行徒刑4月，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
新北吳女不甘分手，誣指遭黃男性侵2次，桃園地院進行簡易判決，將吳依2次誣告罪判處應執行徒刑4月，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

外遇 妨害性自主 性侵

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