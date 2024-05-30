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超跑多重騙局 郭哲敏小弟涉詐1.6億元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

多輛超級跑車保時捷、法拉利、勞斯萊斯遭扣押。圖／讀者提供
多輛超級跑車保時捷、法拉利、勞斯萊斯遭扣押。圖／讀者提供
「八八會館」負責人郭哲敏昔日小弟、內湖威登租賃公司負責人李冠濰，打著郭哲敏名號，利用一車多賣手法買賣法拉利、保時捷、勞斯萊斯等超級名車，坑殺詐騙富二代一億六千多萬元；士林地檢署昨依違反銀行法、加重詐欺等罪起訴李冠濰、員工劉峻岫及汽車保養廠副廠長郭政德共三人。

李冠濰與郭哲敏其他超跑糾紛，另案由新北地檢署偵辦，郭哲敏非本案被告。同案被告「百億總裁」莊周文等十一人證據不足獲不起訴。

據調查，李冠濰二○一九至二○二一年透過郭政德向五名投資人謊稱，可投資買賣高級轎車獲利，卻無法依約定支付投資利潤，非法吸金二七八五萬元。

起訴指出，李冠濰六五○萬元賣出保時捷GT3RS給趙姓男子，趙男連同另一輛車匯款一千萬給李男公司帳戶，李男在車輛等候過戶時，擅自變更車輛登記到王姓男子名下，趙男事後再支付四○○萬元給王男，才回復車輛登記。另一輛法拉利812superfast則收下一三八○萬元款項後，隨即以相同金額出售給其他汽車公司。

起訴指出，莊周文涉犯博弈洗錢遭中檢扣押十輛超跑，須繳一億五千萬元擔保金才能撤銷扣押，李冠濰得知消息後，自稱可協助匯出大額款項給中檢，藉此取得一億五千萬現金後，直接挪作他用，為了補足款項，又向劉姓投資人詐騙七五一○萬元，並找來劉峻岫偽造匯給中檢不實匯款紀錄，統計共有十名被害人受害提告。

法拉利 詐騙 郭哲敏

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