高檢署電信網路詐欺查緝會議 鄭銘謙：嚴懲重罰詐欺犯罪

台灣高等檢察署今舉行「113年第1次新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，法務部長鄭銘謙表示，嚴懲重罰詐欺犯罪、追討被害人財產損害，法務部催生「詐欺犯罪危害防制條例」草案，期盼立法院得以併同審議通過「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」及「洗錢防制法」修正草案。

高檢署檢察長張斗輝表示，「詐欺犯罪危害防制條例」草案所定的金融、電信、數位經濟防詐措施，高檢署近期將與各行政主管機關研議相關配套行政措施。此外，高檢署也將推行可疑帳戶預警中心機制，透過檢、警與金融機構合作，提前圈存、警示人頭帳戶，即時切斷金流，避免民眾被害。

高檢署指出，行政院新世代打擊詐欺行動綱領1.5版，精進識詐、堵詐、阻詐、懲詐4個面向，加強公私協力合作，達到減少民眾接觸、減少誤信、減少損害的3個目標。法務部為懲詐面的主責機關，責成台高檢署為懲詐執行機關。

高檢署指出，自2022年6月實施打詐綱領1.5版迄今年4月止，期間進行13波專案查緝，其中有7波專案有關投資詐欺，累計已查獲電信詐騙集團2076件，指標達成率115%。

高檢署推行「檢察機關辦理電信詐欺案件罪贓返還計畫」，自去年7月實施以來迄今年4月止，透過偵、審中之調（和）解，各級檢察署辦理電信詐欺案件，累計調（和）解6470件、調（和）解金額達14億2641萬元。

去年6月間，行政院指示由高檢署，擔任第一線執法人員與各行政機關的溝通聯繫平台，解決第一線執法人員所發現的問題，調整查緝及行政監管作為，建立並強化與行政機關溝通回饋之雙向聯繫平台。

統計顯示，2023年詐欺新收案件數占全國各地檢署總收案的刑案比將近36%；電信詐欺及單純人頭帳戶案件新收案件數，與2022年相較，分別增加42.9%、67.3%；今年1至4月期間，電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，與去年同期相較，分別減少15%、19%，呈下降趨勢。