高檢署打詐會議 鄭銘謙：嚴懲重罰詐欺犯罪

高檢署今天邀集金管會、國家通訊傳播委員會等單位，針對防詐打詐情形召開會議。法務部長鄭銘謙表示，期盼藉由打詐新4法，得以嚴懲重罰詐欺犯罪，追討被害人的財產損害。

台灣高等檢察署今天晚間發布新聞稿指出，「113年第1次新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，邀集金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、數位發展部及檢警調單位開會研商；法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝出席。

鄭銘謙於會議上表示，「打詐新4法」包括詐欺犯罪危害防制條例草案、科技偵查保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正及洗錢防制法修正草案，往後於立法院審議通過，得以嚴懲重罰詐欺犯罪，追討被害人財產損害。

高檢署則指出，行政院新世代打擊詐欺行動綱領1.5版中高檢署為懲詐執行機關，督導執法人員查緝海內外電信詐騙集團；經統計自民國112年6月至今年4月止，共進行13波專案查緝，累計已查獲電信詐騙集團2076件。

高檢署也說，透過「檢察機關辦理電信詐欺案件罪贓返還計畫」，持續查扣電信犯罪集團的犯罪資產，予以追贓沒收，返還被害人，自112年7月至今年4月止，累計調（和）解6470件、調（和）解金額達新台幣14億2641萬元。

高檢署提及，據統計顯示，112年詐欺新收案件數占全國各地檢署總收案的刑案比將近36%，其中電信詐欺及人頭帳戶案件新收案件數，與111年相較分別增加42.9%、67.3%，但今年1月至4月間，電信詐騙及人頭帳戶案件新收案件數與去年同期相較，分別減少15%、19%，呈下降趨勢。

此外，高檢署將擴大推行「可疑帳戶預警中心」機制，透過檢警、金融機構合作，在被害人尚未查覺被騙或經金融機構攔阻卻不願意報案的被害人，提前圈存、警示人頭帳戶，有效遏止電信詐騙案件之發生、保護民眾免於被害。