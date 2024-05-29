冒牌師欲訂謝師宴指定酒水 恆春餐飲業者識破騙局
恆春餐飲業者近日接到詐騙電話，識破對方假冒恆春國中老師，欲訂謝師宴並引誘業者進貨特定酒水。恆春警方提醒，這類詐騙手法以往畢業季便曾出現，籲餐飲業者留意。
黃姓餐飲業者告訴中央社記者，昨天及今天各接到1通電話，對方自稱是恆春國中老師，要訂謝師宴並指定紅酒，已將與詐騙集團對話錄下，並貼在臉書（Facebook）社團提醒同業。
影片中顯示，詐騙集團口音不似台灣人，不斷詢問業者是否有販賣酒水，業者表明不提供後，詐騙集團又問有無佛跳牆，最後業者說「你以為我不認識你們家的校長嗎」，詐騙集團才放棄。
屏東縣政府警察局恆春分局表示，詐騙集團假冒轄區內學校老師欲辦謝師宴聚餐等活動以往就出現過，手法為向餐廳大量訂餐宴、酒水或飲料等，再詐稱宴會有特殊需求，供餐期間需要某種特定紅酒、威士忌或飲料，要店家向特定廠商匯款先進貨，訂餐結束後一併結帳。
恆春分局指出，詐騙集團為取信店家甚至會偽造匯款單據，稱已先將款項匯至餐廳帳戶，待餐廳依提供帳戶匯出代訂商品款項，詐騙集團即在LINE上封鎖店家。
恆春分局說，目前尚未有店家蒙受損失，請餐廳業者特別注意，遇來路不明訂單多方查證，並與同業互相交流，互相宣導，或洽詢165反詐騙電話。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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