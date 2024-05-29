快訊

黃仁勳又逛台北知名夜市 今晚「加碼」帶上張忠謀夫婦

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

公私協力反詐欺 張榮興：將集中能量打詐

中央社／ 台北29日電

警政署刑事局今天舉辦反詐音樂及插畫展，盼促公私協力齊反詐欺，署長張榮興說，上任首重打詐工作，未來重點將要求警方識詐工作要更精準宣導，並聚焦強力打擊幕後操控黑道。

警政署刑事局今天舉辦「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展活動，行政院政務委員林明昕、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉都親自到場表揚協助攔詐有功的「識詐高手」。

林明昕致詞表示，希望透過音樂和插畫等創意活動方式，將防詐騙訊息傳遞給大家，讓反詐種子深植民心，達到減少接觸、誤信和受害成效，希望透過公私協力模式，統合政府和民間的力量，讓打詐工作更向前推一步，也期待立法院盡快通過打詐4法，盼今年底前順利推動打詐2.0活動綱領。

張榮興也表示，這項活動特別具有意義，看到部分插畫都是警察的作品，他們將打詐意念融入插畫作品，別具特殊意象。話鋒一轉，談及自己上任後最重要工作就是打詐，且民眾現在對詐騙的厭惡感約達45%，仍屬於高峰期，希望透過各部會齊心合作阻詐。

他指出，警政署未來會將詐騙手法朝分齡、分眾方式進行深入宣防，並強力重點打擊源頭或幕後黑手，務必要讓人民有感。

張榮興表示，識詐打詐工作都非常重要，但應更精準投放、更深入打擊，將請刑事局彙整重點素材，讓員警依循宣導；同時，精簡疊床架屋的工作，基層執行才更有效率，更集中能量打擊詐騙。

今天活動也邀請多名力挺政府打詐的公眾人物到場響應，包括楊應超、黃世聰、賴憲政、胡睿涵和胡立陽；此外，謝金河、陳斐娟、李永年也錄製呼籲防詐影片提醒民眾。

刑事局透過新聞稿表示，警政署為落實總統賴清德「將打詐列為最優先施政的重點項目」政策，除全力配合行政院推動打詐新4法修法工作外，更於新內閣上任後，迅速邀請共同辦理識詐工作的17個中央部會，以及金融業、電信業、物流業、超商業等各大民營機構，一起參加此次反詐欺音樂會。

同時，活動也表揚在各地堅守崗位、持續努力攔阻及打詐的夥伴們，並盼能拋磚引玉吸引更多優秀人士一起自發投入攔阻、打詐工作。

張榮興 詐騙

延伸閱讀

北市警局長人選何時定案？ 警政署長：內政部已在審核

北市警察局長人選 張榮興：近期審核後公布

手機定位分析抗議群眾？ 張榮興：警察絕對不會做這種事

嘉中校友出了3位警政署長 家鄉都在這個警分局轄區

相關新聞

陳幸妤植牙糾紛遭病患求償130萬 二審勝訴免賠！判決理由曝光

前總統陳水扁女兒陳幸妤遭周姓女子指控植牙醫療糾紛，認陳幸妤醫療不當致身心受創，甚至丟了街頭藝人工作，求償130萬元，周女...

32歲音樂博士留德任教未返國服替代役 經催告自首仍遭訴

家住桃園市龍潭區的32歲黃姓男子是1992年生的徵兵及齡男子，卻因早年出國至德國留學，一路由碩士至博士畢業，最後在著名音...

桃園破獲全國最大宗笑氣分裝場 市值高達8500萬

桃園市警局刑事警察大隊、大園警分局、市府環保局今天執行笑氣查緝專案，在大園區中山南路非法鐵皮屋查獲地下笑氣分裝場，現場1...

郭璽指趙少康私吞3億競選經費不起訴 高檢發回續查

去年大選期間，前海軍顧問郭璽控趙少康曾私吞新黨台北市長競選結餘款3億元，涉違總統副總統選罷法，因罪嫌不足不起訴處分，趙少...

郭哲敏昔斷腿小弟坑殺富二代 超跑「一車多賣」詐得1億6千萬餘元

已歇業的內湖威登租賃公司負責人李冠濰，打著金主是「88會館」富商郭哲敏，涉嫌「一車多賣」買賣保時捷、法拉利、勞斯萊斯等，...

91歲長輩手機狂收陌生訊息 女子台語問候「卡早睏」竟是詐團

過去詐騙集團習慣使用國語交談，最近警方發現詐騙集團錄製台語的問候短語音，傳給偏鄉長輩，拉近關係，台東警方提醒長輩們注意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。