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陳幸妤植牙糾紛遭病患求償130萬 二審勝訴免賠！判決理由曝光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

前總統陳水扁女兒陳幸妤遭周姓女子指控植牙醫療糾紛，認陳幸妤醫療不當致身心受創，甚至丟了街頭藝人工作，求償130萬元，周女一審敗訴，不服上訴，台南高分院今下午宣判，認周女所提出證據，均不足以證明陳幸妤於療程中有何醫療過失及可歸責事由，駁回上訴。

台南高分院指出，該療程經衛福部醫事審議委員會鑑定結果認為，陳幸妤施行切割調整病人牙齦肉處置，符合醫療常規；病人植體深度、長短，符合一般診所醫療水準，不影響病人後續植牙成果；依病歷紀錄，並無證據顯示植牙手術後有造成牙齒爆出，且依術後X光檢查、口內照片等影像，陳幸妤在植體種植位置及贋復物製作上，符合一般診所醫療水準。

合議庭指出，是醫審會鑑定結果，陳幸妤實施該療程均符合醫療常規，難認有何醫療過失行為，所以周女依民法相關規定，求償130萬多元，難認有據。

合議庭表示，周女雖又主張其因療程與陳幸妤發生爭執，陳幸妤找警察來驅趕，造成其人格權受侵害。惟兩造因該療程發生爭執，陳幸妤因而報請警察到場處理，經核屬警察勤務內容執行職務事項，並無不法。

同時，周女雖又提出她牙齒整齊及缺牙、牙齒暴露的二張對照照片，據以請求債務不履行損害賠償。惟該照片拍攝時間為何，是否如其所述，分別為療程前、後所拍攝，周女並無法證明，且照片中缺牙、牙齒暴露情形，是否與其療程相關，並無從得知。

況周女活動假牙斷裂，才自行前往陳幸妤診所求醫，若如周女所述，求診植牙前牙齒確屬整齊美貌屬實，何需向陳幸妤求治？

合議庭認為，周女所提出證據，均不足以證明陳幸妤於系爭療程中有何醫療過失及可歸責事由，而應依侵權行為及債務不履行法律關係負損害賠償責任。因此，周女指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。全案不得上訴。

台南高分院今下午宣判，認周女所提出證據，均不足以證明陳幸妤於療程中有何醫療過失及可歸責事由，駁回上訴。全案不得再上訴。圖／本報資料照
台南高分院今下午宣判，認周女所提出證據，均不足以證明陳幸妤於療程中有何醫療過失及可歸責事由，駁回上訴。全案不得再上訴。圖／本報資料照

手術 牙齒 陳幸妤

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