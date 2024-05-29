北檢票選主任第一輪名單出爐 黃聖辦台智光獲94票拿下第一
台北地檢署今舉辦主任檢察官票選，第一名由偵辦台智光弊案的檢察官黃聖以94票奪下，擅長經濟犯罪的檢察官郭耿誠93票居次，檢察官羅韋淵以86票第三，偵辦威震集團董事長吳明達槍擊青山宮主委案的顏伯融以80票拿下第4。
投票至今天下午4點截止，投票後立即開票，得票前5名數高低依序為：黃聖、郭耿誠、羅偉淵、顏伯融、盧慧珊。以上5人未來若獲法務部長鄭銘謙圈選，就能獲派主任檢察官。
黃聖現為北檢黑金專組檢察官，負責黑金貪瀆重大案件，經驗豐富，駐廉政署之後，偵辦台北市議員陳重文收賄案。顏伯融同樣也是黑金專組，偵辦國寶團總裁朱國榮前海外案，他對於偵辦重大刑案掃黑也很有耐心，曾偵辦角頭吳明達意圖槍殺青山宮主委黃清源，後來依預備殺人罪起訴吳明達，另案偵辦博弈洗錢案。
盧慧珊去年偵辦新竹市長高虹安詐領公款案，並依貪汙詐取財物、使公務員登載不實罪起訴高虹安，為了公訴蒞庭，調往公訴組負責論告，這次拿下75票。
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