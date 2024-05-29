91歲長輩手機狂收陌生訊息 女子台語問候「卡早睏」竟是詐團
過去詐騙集團習慣使用國語交談，最近警方發現詐騙集團錄製台語的問候短語音，傳給偏鄉長輩，拉近關係，台東警方提醒長輩們注意。
台東縣警察局關山分局今天發布新聞稿表示，日前，住池上91歲陳姓長輩，前往池上分駐所向值班員警羅曉薇求助：「手機傳來一堆莫名其妙訊息，可以幫我刪除嗎？」
羅曉薇在徵得陳姓長輩同意下查閱手機，果然手機內一堆詐騙集團傳送「假投資」資訊，另外，還有女子噓寒問暖短語音訊息，短語音還用台語說「阿公晚安，愛卡早修睏唷」。
羅曉薇表示，還好陳姓長輩有在文健站聽過員警防詐騙宣講，立即至警所尋求協助。
關山分局提醒民眾，拜科技進步之賜，智慧型手機成為生活必備品，雖然手機帶來無可比擬便利性，卻也成為網路詐騙溫床；而且隨著科技日新月異，近期發現愈來愈多詐騙集團使用AI深偽技術（深度學習與偽造技術之簡稱），模仿民眾身邊親友進行詐騙，甚至在偏鄉推出台語短語音，請民眾務必遵循「1聽2掛3查證」的防詐3步驟，並尋求正規管道諮詢，保障自身財物安全。
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