91歲長輩手機狂收陌生訊息 女子台語問候「卡早睏」竟是詐團

過去詐騙集團習慣使用國語交談，最近警方發現詐騙集團錄製台語的問候短語音，傳給偏鄉長輩，拉近關係，台東警方提醒長輩們注意。

台東縣警察局關山分局今天發布新聞稿表示，日前，住池上91歲陳姓長輩，前往池上分駐所向值班員警羅曉薇求助：「手機傳來一堆莫名其妙訊息，可以幫我刪除嗎？」

羅曉薇在徵得陳姓長輩同意下查閱手機，果然手機內一堆詐騙集團傳送「假投資」資訊，另外，還有女子噓寒問暖短語音訊息，短語音還用台語說「阿公晚安，愛卡早修睏唷」。

羅曉薇表示，還好陳姓長輩有在文健站聽過員警防詐騙宣講，立即至警所尋求協助。