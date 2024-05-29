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32歲音樂博士留德任教未返國服替代役 經催告自首仍遭訴
家住桃園市龍潭區的32歲黃姓男子是1992年生的徵兵及齡男子，卻因早年出國至德國留學，一路由碩士至博士畢業，最後在著名音樂學院任教，以致未依規定返國服役，經區公所去年元月底函文催告必須於3個月內返國，黃男半個月後自首，桃園地檢署偵結，將他依妨害兵役治罪條例的役男避免徵兵處理罪嫌起訴。
我國兵役制度規定，1992年出生的役男在未經徵集或補行徵集服役的情況下，需要接受服役期為4個月的常備兵役軍事訓練，根據黃男個人資料顯示，大學一畢業就前往德國繼續研習音樂碩士學位，2年後順利於該音樂學院謀職任教，持續攻讀博士學位。
起訴事實指出，原住桃園龍潭區的黃男，明知依法應履行兵役義務，竟於2022年9月6日經內政部移民署以就學身分核准出境後，已逾役男出境處理辦法規定，役男出境博士就學最高年限的30歲，經桃園市龍潭區公所於去年1月30日去函，催告應於3個月內返國接受徵兵處理，而黃男也於去年2月16日簽收送達證書在案。但黃男屆期仍未返國向收訓單位報到入營，以致未能接受常備兵役徵集。
案經黃男出具刑事自首狀，並有役男出國申請書、區公所函文、駐法蘭克福辦事處函文、移民署入出境資料及桃園市2023年第244梯次替代役徵集令等文件，勘認黃男自白與自首事實相符，檢方依妨害兵役治罪條例起訴。
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