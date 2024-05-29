婦遇車禍被「律師」通知匯款和解 警銀攔詐保住50萬

詐騙手法日新月異，台中市1名婦人發生車禍，日前接獲律師通知匯50萬元進行和解，匯款時，行員認為可疑而報警，警方到場勸導和解要循調解程序，婦人因而保住50萬元。

台中市警察局第六分局今天說明，日前接獲銀行通報，吳姓婦人（56歲）自稱接獲車禍律師通知，準備匯出50萬元，行員擔心婦人遇上詐騙，趕緊打電話報警。

警方追查發現，吳婦因前陣子發生車禍，造成1名機車騎士摔傷，日前透過調解與對方接觸後，就接到自稱是對方律師的訊息，要求立即匯出車禍賠償金50萬元至指定帳戶內。

警方指出，吳婦因擔心不照辦可能會吃上官司，便急忙到銀行請求行員幫忙匯款，直到員警到場了解來龍去脈後，向吳婦告知和解應循官方調解流程，才能更有保障，切勿因不明通知便私下匯款，不僅可能無法和解，更因此損失一筆金錢，幸經員警耐心解說後，吳婦這才打消匯款念頭，並感激警方熱心之舉。

第六分局提醒，現今詐騙手法日新月異，歹徒會透過各種手法騙取民眾財物，如發生車禍雙方欲和解，應透過調解委員會等正式機構協助，不但過程結果具有一定法律約束效力，也對雙方更有保障。