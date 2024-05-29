涉台智光收賄案在押 陳重文仍遙控議員施壓北市府？北檢回應了

國民黨台北市議員陳重文涉入台智光收賄案，台北地檢署20日聲請延押陳重文2個月獲准。鏡周刊今報導，陳重文疑透過辯護人，請其他議員施壓台北市政府，維持網路傳輸費率。北檢表示，案件偵辦中，不便說明。

2023年間，台北市政府警察局編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」預算，原預算金為5.5億元，之後主動調整減至4.6億元送審，李慶煌透過陳豐源找上陳重文關說，希望利用質詢拉高預算。

2023年12月至2024年1月間，李慶煌曾多次邀陳重文聚會，疑給付數百萬元賄款給陳重文，陳事後在質詢時向市警局施壓，提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5.2億元。

調查指出，台智網負責3M寬頻光纖傳輸系統，監視器工程則發包給立錡雲端科技公司，而陳重文又有投資立錡雲端科技，與負責人康立錡交好，檢方認定其中有利益輸送關係。

今年3月間，檢廉單位搜索約談陳重文後，一度對陳聲請羈押禁見，但法官裁定200萬交保，檢方不服裁定提抗告，台灣高等法院發回一審重裁，台北地院裁定陳重文從3月21日起羈押禁見2月。

鏡週刊今報導，法院當初裁定陳重文200萬交保後，陳疑打電話騷擾證人，證人再向廉政官投訴此事；羈押期間，陳重文疑透過辯護人，請其他議員於議會施壓台北市政府，維持網路傳輸費率。北院開延押庭時陳重文自曝此事。