被控圖利更一審再判無罪 徐耀昌：遲來的正義
苗栗縣前縣長徐耀昌被控1998年頭份鎮長任內，涉嫌圖利罪，今天高等法院更一審宣判無罪，檢察官還上訴，徐耀昌表示官司前後30個年頭，身心飽受煎熬，判無罪是遲來的正義、還他公道。
台北地院2013年間依圖利罪判徐9年徒刑、褫奪公權6年，法官認定徐耀昌1998年間，明知縣府明令頭份鎮的垃圾場不得引進外縣市棄土，且要求嚴格控管核發棄土證明，卻仍違法核發棄土證明給棄土仲介業者，仲介再販售給營建業者牟利1200多萬元，上訴到高等法院改判無罪，最高法院發回更審，高等法院今天宣判無罪。
更一審判決指出，徐耀昌及苗栗縣政府環保局、農業局、頭份鎮公所、後龍鎮公所、台北市捷運局相關人員在承辦、核准前述棄土場申請或辦理會勘時，並無違背職務收受賄賂或不正利益之行為，也未涉犯公務員登載不實文書等罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言