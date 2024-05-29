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被控圖利更一審再判無罪 徐耀昌：遲來的正義

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣前縣長徐耀昌被控1998年頭份鎮長任內，涉嫌圖利罪，今天高等法院更一審宣判無罪，檢察官還上訴，徐耀昌表示官司前後30個年頭，身心飽受煎熬，判無罪是遲來的正義、還他公道。

台北地院2013年間依圖利罪判徐9年徒刑、褫奪公權6年，法官認定徐耀昌1998年間，明知縣府明令頭份鎮的垃圾場不得引進外縣市棄土，且要求嚴格控管核發棄土證明，卻仍違法核發棄土證明給棄土仲介業者，仲介再販售給營建業者牟利1200多萬元，上訴到高等法院改判無罪，最高法院發回更審，高等法院今天宣判無罪。

更一審判決指出，徐耀昌及苗栗縣政府環保局、農業局、頭份鎮公所、後龍鎮公所、台北市捷運局相關人員在承辦、核准前述棄土場申請或辦理會勘時，並無違背職務收受賄賂或不正利益之行為，也未涉犯公務員登載不實文書等罪。

高等法院更一審今天宣判無罪，苗栗縣前縣長徐耀昌認為是遲來的正義、還他公道。本報資料照片
高等法院更一審今天宣判無罪，苗栗縣前縣長徐耀昌認為是遲來的正義、還他公道。本報資料照片

徐耀昌 苗栗縣 頭份

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