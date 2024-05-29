偽造體能鑑測合格成績單 陸軍中士遭嘉檢起訴

陸軍志願役黃姓中士被控去年6月間至步訓部受訓，因BMI指數過高無法鑑測，竟上網列印國軍體能鑑測成績單表格，均填寫合格並冒鑑測官名蓋章被查獲；嘉檢偵結，依偽造文書罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，26歲黃男於民國106年6月間入伍，去年6月間，擔任陸軍第十軍團某工兵營中士，並於去年6月至7月前往高雄市鳳山區的步訓部進行體位異常運動科學講習班，但在去年6月下旬黃男因BMI指數超過標準，無法實施體能鑑測。

檢方表示，黃男於去年6月29日晚間，在步訓部辦公室使用不知情鑑測官林姓男子的電腦，上網下載且印出空白國軍體能鑑測中心的成績單表格，並在表格上填上姓名資料，同時在平板撐體等項目，均註明合格，最後還蓋上鑑測官林姓男子印章。

檢方指出，黃男又於去年7月3日，利用同一台電腦上網登入國軍基本體能鑑測網，下載黃男在於去年6月29日的陸軍步訓部鑑測站成績單」PDF檔案，將原本空白項目、次數時間、判定等欄位，填入不實內容，再操作電腦內應用軟體偽造成步訓部鑑測站成績單公文書。

黃男以手機拍下2件公文書，並以Line通訊軟體傳送給駐地在嘉義市的營區同事，其同事發現格式不符且與「國軍基本體能鑑測網」、「國軍訓練管理系統」等電磁紀錄相悖，則交由嘉義憲兵隊偵辦並函送嘉義地檢署偵辦；黃男坦承犯行，嘉檢偵結，依法起訴。