奶茶杯大亨追求女模霸氣送BMW名車：錢1天可賺到 被疏遠提告求償1.1億

「波霸奶茶杯大亨」旅美台商施宗明指控和陳姓女模交往後，共花1.1億元贈送名車、豪宅、名牌包等，但陳女卻藉口疏遠並企圖斷絕關係，他認為自身遭詐騙而提告。台北地方法院今開庭，同為被告的陳女哥哥行當事人訊問指出，施追求妹妹而送一輛BMW，並說「這些錢他一天就可以賺到，叫陳女放心收」；法官庭末諭知8月14日再開庭。

施宗明去年邀請陳女拍攝波霸奶茶杯的宣傳影片，兩人進而交往，而施有意和妻子離婚後再和陳女結婚，雙方交往近4個月期間，施共花費1.1億元購買BMW、保時捷、豪宅和名牌包等，事後陳女卻生理期等各種理由疏遠，施提告要求陳女賠償1.1億元，並向法院聲請假扣押。

台北地院今開庭傳喚陳女的黃姓友人作證，並進行陳女哥哥當事人訊問；陳女哥哥指出，他知道施宗明有追求陳女，當時陳女說有一個男生送她BMW，並說「這些錢他一天就可以賺到，叫陳女放心收」；他也到後來才知道，施還有送陳女一輛保時捷Cayenne，但陳女沒有開回家過。

陳女哥哥指出，陳女有跟他說施宗明在追求自己，而陳女想要拒絕、結束關係，施宗明去年10月間約陳女去台北遠東香格里拉酒店，陳女原本不想去，但施宗明一直要求，並說有布置房間，陳女就答應赴約，聽施講最後一次，並好好結束關係。

他說，陳女事前因施宗明一直死纏濫打，怕施有說他過激行為，才決定赴約，但又擔心施喝酒後比較激動，所以和他約好隨時保持聯絡、有狀況去保護她；施、陳女吃飯時還正常，但施喝酒後就不讓陳女離開，陳女則找各種理由要走，並於去年10月15日凌晨2時55分打電話給他，要求他到飯店一起過夜。

陳女哥哥表示，陳女當時搭Uber去接他，兩人到飯店後就直接睡覺，他沒有直接和施宗明碰面，半夜施有試圖開飯店房間連通門，發出「卡卡」聲，並喊陳女的名字，但他和陳女都沒有回應。

問及為何不直接離開、找其他地方過夜，而還要返回飯店的原因，陳女哥哥指出，當時陳女說要和施結束關係，所以想等施早上酒醒後好好談，不然施會不斷再傳訊息邀約，而他們當下是怕施會強姦陳女，「我去就是要避免這點」，且陳女也還有東西放在飯店，他才會陪陳女再返回飯店。

法官提問陳女分別匯款3萬美金、30萬新台幣的原因，陳女哥哥回應，美金是他要投資美股，避免會差才會先向陳女周轉，而台幣部分是他替陳女繳卡費。法官問及陳女是否承認和施宗明交往？陳女律師代為回答，不否認有追求事實、交往外觀。

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