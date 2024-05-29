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神鬼女銀行員缺錢花 7個月盜領侵占客戶430萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市某銀行分行陳姓女行員因缺錢花用，涉嫌在7個月間，利用行員身分盜蓋客戶印章，偽造取款憑證，又涉侵占客戶繳納的勞健保費、信用卡費，犯罪共計72次、不法所得430餘萬元。全案因客戶反應存款被盜領而曝光，士林地檢署偵結，依銀行法起訴陳女。

起訴指出，陳女在2019年至2023年6月間任職約4年的銀行行員，因缺錢花用，涉嫌在2022年12月間至2023年6月間，利用客戶臨櫃辦理存提款，拿到存摺、印章機會，私自多蓋一張取款憑證，等客戶離開後才向主管提出審核，使主管陷於錯誤核章，以此手法盜領款項。直到去年6月間，沈姓客服反應存款異常，懷疑遭盜領，銀行追查下，陳女才坦承以同樣手法犯罪6次，得手157萬元。

檢方查出，陳女還涉嫌利用客戶繳稅、勞檢保費機會，涉違背職務侵占款項49次、得手98萬餘元；又趁客戶繳信用卡費時，收受款項後侵占入己共17次，得手174萬餘元。

檢方認定，陳女在7個月間，涉盜領款項、侵占客戶繳款等不法行為，共計72次，得手430萬5136元，涉犯銀行法等起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

侵占 客戶 盜領

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