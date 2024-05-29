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士官長退伍14天還穿軍服參加柯文哲「選前之夜」 法官判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨黨主席柯文哲陣營今年1月在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，身著空軍常服的賴姓民眾現身力挺，空軍清查賴是退伍士官長，提出告發，台北地院審理，依公然冒用公務員服飾、徽章及官銜罪判賴罰金2000元，緩刑2年。可上訴。

現年44歲的賴姓男子確實曾為職業軍人，擔任空軍航空技術學院的士官長，不過，2023年12月29日已退休，不再具軍人身分。

今年1月12日下午3時許，民眾黨黨主席柯文哲陣營在凱達格蘭大道舉行選前之夜造勢活動，賴忽然穿著空軍正式軍常服、軍帽出現，賴高舉標語「我不畏戰、也不求戰」、「戰爭和平的選擇，請投1號柯文哲」，空軍司令部接獲民眾檢舉，查知賴是退伍士官長，向檢方告發，賴被起訴。

法院開庭審理，賴認罪。法官認為，賴冒用公務員服飾、徽章、官銜，使人誤會他是現役軍人，行為可議，考量他坦承犯行，審酌他大學畢業、目前從事自由業等，判處賴姓男子罰金2000元，緩刑2年。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

士官長 柯文哲 空軍 軍人 選前之夜

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