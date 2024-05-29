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賓士車拒檢市區橫衝直撞 新北警開3槍打死後座乘客…高院也判無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市警中和分局警員張伯雍追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客中彈身亡，被檢方依過失致死罪起訴；新北地方法院認為，張員用槍符合警械條例相關規範，屬合理使用，判張員無罪。檢察官上訴，台灣高等法院今駁回，因張一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，幾底定無罪。

2022年3月10日晚間近11點，林姓男子無照駕駛懸掛假車牌賓士車，載藍姓女友及洪姓友人、鍾郁丞，行經中正路與錦和路口時，被巡邏經過的中和分局中原派出所警員張伯雍撞見，張鳴笛要求停車受檢，林男加速逃離，一路蛇行、闖紅燈12次，行經行人穿越道亦未減速慢行。

張追到景平路，見對方車輛被困車陣仍頻按喇叭逼前方車輛讓道，突破車陣闖紅燈右轉疾駛，情況危急，一下警車就持槍朝賓士車後面連開3槍，後座鍾男頭部中彈，送醫不治。

張坦承開槍，強調是為了制止車輛繼續逃逸，檢方認為林男雖不服攔查駕車逃逸，但沒有對員警或路人做出明顯衝撞、攻擊，張員開槍不符比例原則，依過失致死罪起訴。

新北地院認為張伯雍3槍均向前、向下射擊，2處射擊處為向下10度，一處為向下8度，已注意勿傷及致命部位，善盡其應注意之能事，未逾越必要程度，判無罪。

高院認為，林姓男子在人車密集處高速繞行危險駕駛，對民眾有重大危害，張伯雍射擊3槍符合警械使用條例第4條第1項第3款、第4款規定，是「不得不為之舉」。高院說，張盡量朝下往車子輪胎處射擊，避開車內駕駛或乘客，已善盡注意義務。

高院認為本案無積極證據顯示張違反注意義務，難認有過失，一審判決無罪並無違誤，因此駁回檢方上訴。

新北市中和員警張伯雍2022年3月10日晚上追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客鍾郁丞中彈身亡，張被檢方依過失致死罪起訴，但新北地院、台灣高等法院都判他無罪。圖／聯合報系資料照
新北市中和員警張伯雍2022年3月10日晚上追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客鍾郁丞中彈身亡，張被檢方依過失致死罪起訴，但新北地院、台灣高等法院都判他無罪。圖／聯合報系資料照

警察 過失致死

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