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男要錢赴泰尋妻狂鬧…雙親下跪求消停 小表妹看不下去反遭槍恐嚇

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓男子思念泰籍配偶，欲赴泰尋妻，向長期代其照顧2子的父母索求旅費未果，不斷斥責雙親，致兩老無奈下跪，懇請兒子消停，未成年表妹不滿挺身而出，吳惱羞成怒持空氣手槍朝她比畫，經表妹報警查獲，還寫信給法官為他求情。法官認吳成年人對少年故意犯恐嚇危害安全罪3月。

吳矢口否認恐嚇犯行，他辯稱，當時他只是拿著彈匣在玩，是表妹誤會他向父母索求金錢、命令父母下跪，才與自己發生爭執；他當時並未持手槍恐嚇表妹。

表妹說，當時看見舅舅、舅媽跪在表哥面前，她很生氣上前去質問表哥，「為什麼要為了你，讓整個家庭不好」，未料，表哥就突然拔出手槍，比了一下。她表示，母親見狀立即擋在她前面，附耳偷偷叫她去報警，並將舅舅、舅媽一起拉離開現場。

她指出，當下對表哥的行為大聲質問，使表哥不高興，所以表哥才拿槍要嚇她，「我當然會害怕」。

吳父指出，因為媳婦為泰國籍，媳婦回國，所以要他們夫妻拿錢給他去泰國，他們因沒有錢給他，他又一直不從，所以夫妻二人就跪在地上求他不要鬧了，結果被外甥女看見，誤以為兒子逼他們下跪，生氣上前質問，他才拿槍出來嚇外甥女。

台南地院認吳的表妹及其雙親，均就吳當時因遭他大聲質問下，才取出空氣槍，朝表妹比畫，吳父更於警詢中指認即扣案空氣槍等情，而空氣槍經送刑事警察局以檢視法、視能檢驗法鑑定結果，研判非制式空氣槍，事證明確。

台南地院指出，吳因思念泰籍配偶，欲至泰國，向長期代其照顧年幼2子的父母索求旅費未果，不斷吵鬧，致窘迫且無奈父母雙雙下跪，以求片刻安寧，見表妹挺身出面指責，不但不加反省，明知她未滿18歲，竟惱羞成怒，取出扣案空氣槍朝其比畫，令其心生畏懼，無端蒙受精神上痛苦，並參酌吳犯後一再否認犯行，從無悔過之心犯後態度。

然而，表妹事後寫信給法官，表示與表哥素無過節且為初犯，也為吳年幼2子求情，希望法院從寬處置。法官認吳成年人對少年故意犯恐嚇危害安全罪處3月，可易科罰金。

台南地院指出，吳男因思念泰籍配偶，欲至泰國，向父母索求旅費未果，不斷吵鬧，致無奈父母雙雙下跪，見表妹挺身出面指責，竟惱羞成怒，取出空氣槍朝其比畫。圖／本報資料照
台南地院指出，吳男因思念泰籍配偶，欲至泰國，向父母索求旅費未果，不斷吵鬧，致無奈父母雙雙下跪，見表妹挺身出面指責，竟惱羞成怒，取出空氣槍朝其比畫。圖／本報資料照

恐嚇 槍枝 父母 配偶

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