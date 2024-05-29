台南狠母將2月大女嬰往地板拋摔四肢骨折亡 判關4年2月定讞

台南市林姓女子3年前不耐照顧出生僅2個多月的女兒，多次毆打並朝床上、地上拋摔，導致女兒四肢骨折、嚴重腦水腫、雙眼視網膜出血，送醫急救仍身亡，最高法院依成年人故意對兒童傷害致死罪判林女4年2月徒刑定讞。

林女2020年10月31日生下女兒，但她因不耐照顧女兒，多次毆打甚至將女兒往床上、地上拋摔，導致女兒四肢多處新舊骨折、嚴重腦水腫及雙眼視網膜多處出血等，導致缺氧性腦病變和多重器官損傷而陷入昏迷。

女嬰2021年2月1日晚間被發現昏迷沒有反應，緊急送醫急救，雖恢復自發心跳，但未曾甦醒，持續呈重度昏迷，直到同年4月17日仍因多重器官衰竭死亡。

經調查，林女除死者之外，還有長子、三子分別已被收養或安置中，她在法院審理期間又再度懷有身孕。林女犯後坦承犯行，供稱大兒子已經出養，她會好好控管情緒，請求法院給予機會重新來過，並希望能將三兒子接回家照顧。

法院指出，林女未善盡為人母保護教養責任，耐心對待幼兒，給予妥適照顧，竟對女兒施暴傷重死亡，惡性不輕，本應該處以重刑，但考量林女因智能不足，內在自我控制力不佳，導致發生人倫悲劇，使被害人喪失寶貴生命，事後內心也備受煎熬。

一、二審依成年人故意對兒童傷害致死罪判林女4年2月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線