為了保護妻小隱私權 他「正當防衛」搶別人手機摔毀判無罪

謝姓男子一家人與廖姓市民發生衝突，廖以手機近距離拍攝謝的妻小，謝情急下，拿到廖的手機往地上摔，手機摔壞，台北地院認為是正當防衛，判謝無罪。示意圖／ingimage

謝姓男子一家人與廖姓市民發生衝突，廖以手機近距離拍攝謝的妻子、小孩，謝情急下，拿到廖的手機往地上摔，手機摔壞，謝被訴毀損罪；台北地院認為，謝保護妻小隱私是正當防衛，有阻卻違法事由，判謝無罪。可上訴。

檢察官指控，2023年8月4日晚間7時，謝看見廖與他的徐姓妻子口角衝突，謝近距離拉扯廖後，拿走廖2萬7000元的手機摔在地上，廖提告，謝依毀損罪起訴。

謝辯稱，當天廖下樓倒垃圾，主動以言語攻擊他的妻子和小孩，罵小孩「有這種爸媽丟不丟臉」，還侮辱他妻子是「髒話女」，又拿出手機錄影，故意趨近他的妻子和小孩。

謝說，廖以手機拍攝侵害他的妻子、小孩的個人資料，他為保護妻子、小孩才把廖的手機摔在地上，否認犯罪。

法官勘驗現場監視影帶發現，衝突起因是廖無故對謝的妻子、小孩攝錄，謝口頭制止後，廖還是不停止攝錄，反而更貼近謝的妻子、小孩，可證明廖確有侵害謝的妻子與小孩隱私權的情形，謝辯稱正當防衛，可採信。

判決書說，檢察官論告說謝可以把手機拿過來送交警方或是報警，因此謝有正當防衛過當之虞，不過，廖的手機被拿走時，不斷與謝發生肢體衝突，依當時情境，謝不可能一邊保留手機、一邊報警再等待警方到場處理。

法官認為，檢察官要求謝冒著被告搶奪罪的風險，另拋下生活規劃帶著妻子、小孩將奪來的廖的手機送到警局，更不合理。

無罪判決說，這場衝突來得很突然，謝把廖的手機砸向地面讓手機不能再使用，是一般人當下可能的合理反應；謝砸人手機是要讓手機毀損無法使用，有正當防衛的阻卻違法事由，不構成刑事毀損罪。