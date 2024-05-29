不滿鄰居餵貓致環境汙染 嘉義2男拉扯搶流浪貓…抓傷脖子賠1萬

嘉義縣朴子市劉姓男子不滿鄰居黃男及家人經常餵養流浪貓造成環境汙染，去年10月間，劉男以誘捕籠誘捕流浪貓，黃男得知後和母親欲將貓帶回，雙方發生爭執，進而拉扯；事後劉男對黃男抓傷脖子拿出診斷證明提告賠償20萬元，黃男辯稱只有輕輕推開。嘉義地院判賠1萬元。

劉男主張，黃男及家人因長期有餵養流浪貓，造成附近環境汙染，於是在去年10月7日晚上，誘捕流浪貓，黃男和母親欲將貓帶回，劉男和父親願將流浪貓歸還，但因這隻流浪貓已造成住家環境汙染及困擾，希望以後要約束。當將誘捕籠欲交給黃母時，黃母卻稱「全部就你們家最有問題」，因不滿對方態度，劉男伸手取回該隻流浪貓，雙方因而發生推擠拉扯，黃男涉嫌掐住劉男頸部，致受有頸部及右側前臂多處挫傷，經劉父勸阻後，才鬆手，劉男即報警前往驗傷。

劉男表示，要的只是個道歉，不但沒有道歉，還告傷害，態度相當惡劣，完全沒有悔過之意，事發幾乎每天晚上做惡夢有人掐脖子，工作也都因為這件事情無精打采，整體精神狀況非常不好，已造成精神上相當的痛苦，因此請求精神慰撫金20萬元。並提出「頸部及右側前臂多處挫傷」診斷證明書。

黃男辯稱，不知道劉男為什麼突然要將流浪貓及誘捕籠搶回，本能伸出右手抓住籠子，劉男就用手推開，因為現場很混亂，雙方就有拉扯及推擠，但沒有對方所述掐住對方脖子的情況，只有往劉男胸口輕輕推開，推開之後劉男就沒有再往前，他右側前臂的挫傷，也不是我造成。

法官審酌，事發經過、傷勢、雙方學經歷及財產狀況等情，認為請求精神慰撫金應以1萬元為適當，超過部分即屬無據，應予駁回。