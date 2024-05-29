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超商店員店內紅茶咖啡隨便拿 還掃條碼騙繳貸款…下場慘　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

龎姓超商店員利用職務侵占紅茶、咖啡，還將自己的機車貸款輸入為已繳納，依業務侵占、非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪嫌起訴。台北地院審理，他認罪，法官2罪判龎各有期徒刑4月、3月，均得易科罰金。可上訴。

龎在台北市一家超商擔任店員，去年9月26日晚間11時許，他侵占價值10元的麥香紅茶1罐，10月18日凌晨4時許，再侵占價值50元的咖啡提供給朋友喝。

此外，龎去年10月27日凌晨5時許，以收費掃條碼機感應行動電話內的機車貸款繳費條碼，將虛偽資料輸入收銀機連結的電腦設備，假裝一期貸款3400元已繳納，蕭姓超商負責人發現後提告，檢方將龎起訴，法院審理，龎認罪。

判決指出，龎欠缺尊重他人財產權的觀念，漠視法紀，所為誠屬不該，考量他已坦承犯行，自陳高中肄業的智識程度、目前服兵役中、每月收入2萬元、每月給奶奶生活費1萬元等，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

侵占 店員 超商

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