荔枝樹被農藥毒死引殺機 屏東男砍死鄰居重判17年

屏東縣佳冬鄉吳姓男子懷疑鍾姓鄰居毒死家裡果樹，前年10月酒後開車到鍾男住處，下車後持西瓜刀狂砍鍾男，鍾妻和兒子也被砍傷，屏東地院依殺人、酒駕等罪，合併判吳男17年徒刑，他上訴後高雄高分院今宣判，認一審量刑適當，維持原判決，可上訴。

51歲吳男與62歲鍾男是老鄰居，均務農，住在屏東縣佳冬鄉相隔不到百公尺，曾因停車起糾紛，雙方有積怨，前年9月間，吳家種的兩棵荔枝果樹被噴農藥毒死，家人認為是鍾所為，疑埋下殺機。

2022年10月24日深夜，吳男酒後騎機車到鍾家理論，雙方起口角，吳男拿預藏的西瓜刀砍鍾男頸部，鍾男的53歲妻子與34歲兒子上前攔阻也被砍傷，鍾妻的右手大拇指當場被砍斷，現場血跡斑斑。

吳男砍殺鍾男時，兩人一度爭搶西瓜刀，吳也被刀刃劃傷，犯案後，把凶刀遺棄現場，並負傷棄車跑回離案發現場100公尺的住家，隨後倒在客廳內。

警方獲報後，立即調閱周遭監視器緝凶，隨後追查到涉有重嫌的吳男，專案小組馬上前往吳家逮人，不料卻驚見吳腹部受重傷、臟器外露倒在家門口，送醫急救後撿回一命。

屏東地院審理時，吳男經醫院鑑定有酒精使用障礙，雖有輕度智能不足、認知功能不佳，但案發時並無辨識、控制能力顯著下降，依法不能減刑，依殺人、酒駕、傷害等罪，合併處17年徒刑。

他不服判決結果上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為原審判決並無不妥，量刑適當，維持17年徒刑，可上訴。

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