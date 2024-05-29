快訊

4G吃到飽又沒了！無框行動申請終止營運退出台灣 用戶：可無痛轉中華嗎

政府討論老年定義延至70歲 愛工作的日本人也不埋單？

「新新併」出現變化球？ 傳中信金啟動評估併購新光金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI換臉賣名人合成色情片犯119罪 小玉今入監道歉：歹路不通行

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

網紅小玉」朱玉宸利用AI換臉技術，合成時任高雄市議員的立委黃捷、前立委高嘉瑜及藝人雞排妹等名人的臉置換成為色情影片，上網兜售牟取暴利，日前最高法院依違反個人資料保護法等共119罪，判處他5年徒刑定讞。新北地檢署上午傳喚他到案執行，進入執行科前表示，想對被害人說對不起，並積極尋求和解，希望大家以他為戒，「歹路不通行」。

小玉入監前表示：「請大家以我為戒，不要去犯罪，因為始終會付出代價，也呼籲想要犯罪或正在犯罪者，看到我現在的下場，歹路不可行。」同時，他也再次向被害人說對不起，會積極與被害人和解；至於可易科罰金的1年8月60萬元部分，會再跟家人討論看看，但現在畢竟沒有收入能力不夠。

小玉和其助理莊炘睿於2020年至2021年間，濫用Deepfake技術，移花接木合成119名公眾人物的臉，與日本AV片合成製成色情猥褻影片，另建立「台灣網紅挖面」的推特頁面，供人購買、註冊會員瀏覽影片，共賺取1338萬餘元不法所得。

一審新北地院認為小玉破壞善良風俗，嚴重影響被害人身心名譽，考量兩人坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，依違反個資法等判刑5年6月。但檢方認為量刑過輕上訴，而5名被害人也強調小玉造成的傷害是一輩子，至今仍無任何賠償，請求法院從重量刑，最後二審改判應執行5年徒刑；另有36罪判應執行1年8月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴判決定讞。

網紅「小玉」朱玉宸（右）利用AI換臉技術，上網兜售牟取暴利，遭最高法院判刑定讞，新北地檢署上午傳喚他到案執行，他奉勸大家「歹路不通行」。記者蔣永佑／攝影
網紅「小玉」朱玉宸（右）利用AI換臉技術，上網兜售牟取暴利，遭最高法院判刑定讞，新北地檢署上午傳喚他到案執行，他奉勸大家「歹路不通行」。記者蔣永佑／攝影

個資 小玉 影片 網紅

延伸閱讀

新黨北檢告發黃捷、邱議瑩抽表決卡涉竊盜 公布罷免8立委名單

綠轟舉手表決黑箱 藍示影片邱議瑩、黃捷抽走表決卡

內政部政次答不出早餐吃什麼 黃捷虧藐視國會虛偽陳述

在野立委起早搶占議場顯疲態 黃捷台下喊「起床囉」

相關新聞

AI換臉賣名人合成色情片犯119罪 小玉今入監道歉：歹路不通行

網紅「小玉」朱玉宸利用AI換臉技術，合成時任高雄市議員的立委黃捷、前立委高嘉瑜及藝人雞排妹等名人的臉置換成為色情影片，上...

國語日報是政府的？法院認「非政府捐助」 教育部再吞敗！

教育部先前認定國語日報社為政府捐助的財團法人，行政訴訟吞敗確定，教育部再提民事訴訟，請求確認與國語日報社的捐助法律關係存...

國民黨競選廣告控賴勁麟是門神？ 侯友宜挨告獲不起訴

總統大選前，時任雲豹能源董事長賴勁麟認為，國民黨製播的一支競選廣告指控他擔任特定群體的門神、掩護雲豹能源瓜分台南光電產業...

荔枝樹被農藥毒死引殺機 屏東男砍死鄰居重判17年

屏東縣佳冬鄉吳姓男子懷疑鍾姓鄰居毒死家裡果樹，前年10月酒後開車到鍾男住處，下車後持西瓜刀狂砍鍾男，鍾妻和兒子也被砍傷，...

拒讓國民法官審理 台中男吸K毒駕撞死女老師判2年半

台中林姓男子毒駕撞死騎機車的賴姓補習班女老師，也釀機車上陳姓男童腳骨折，全案原應由國民法官審理，因被害家屬直言「不想將痛...

Dcard網友被辦散布作票謠言 法官挺言論自由：人民監督政府

一名吳姓網友於今年1月13日總統選舉開票日當晚，在社交網站Dcard上貼文質疑雲林縣一處投開票所「作票」，被警方以散布謠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。