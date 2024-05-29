AI換臉賣名人合成色情片犯119罪 小玉今入監道歉：歹路不通行

網紅「小玉」朱玉宸利用AI換臉技術，合成時任高雄市議員的立委黃捷、前立委高嘉瑜及藝人雞排妹等名人的臉置換成為色情影片，上網兜售牟取暴利，日前最高法院依違反個人資料保護法等共119罪，判處他5年徒刑定讞。新北地檢署上午傳喚他到案執行，進入執行科前表示，想對被害人說對不起，並積極尋求和解，希望大家以他為戒，「歹路不通行」。

小玉入監前表示：「請大家以我為戒，不要去犯罪，因為始終會付出代價，也呼籲想要犯罪或正在犯罪者，看到我現在的下場，歹路不可行。」同時，他也再次向被害人說對不起，會積極與被害人和解；至於可易科罰金的1年8月60萬元部分，會再跟家人討論看看，但現在畢竟沒有收入能力不夠。

小玉和其助理莊炘睿於2020年至2021年間，濫用Deepfake技術，移花接木合成119名公眾人物的臉，與日本AV片合成製成色情猥褻影片，另建立「台灣網紅挖面」的推特頁面，供人購買、註冊會員瀏覽影片，共賺取1338萬餘元不法所得。

一審新北地院認為小玉破壞善良風俗，嚴重影響被害人身心名譽，考量兩人坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，依違反個資法等判刑5年6月。但檢方認為量刑過輕上訴，而5名被害人也強調小玉造成的傷害是一輩子，至今仍無任何賠償，請求法院從重量刑，最後二審改判應執行5年徒刑；另有36罪判應執行1年8月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴判決定讞。