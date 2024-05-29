聽新聞
test
0:00 / 0:00
去年才得法眼明察獎 張時嘉辦跨國詐騙再獲國際傑出檢察官獎
曾經偵辦多起跨國詐騙機房案的台中地檢署檢察官張時嘉，月前獲檢察官協會推薦榮獲2024年度「國際檢察官協會」傑出檢察官獎，成為台灣第4位獲國際檢察官協會獎項的檢察官，預計今年9月將出國授獎。
在張時嘉之前獲此殊榮的是2009年「基輔年會」的桃園地檢署檢察官張春暉，張現為橋頭地檢署檢察長，2011年「首爾年會」的台中地檢署檢察官王捷拓，王現轉為律師，以及2013年「莫斯科年會」的台中地檢署檢察官郭靜文，郭現為台中高分檢署檢察官。
法務部司法官學院49期結業的張時嘉偵辦過多明尼加、蒙特內哥羅等重大跨國詐騙機房案，2023年司法節曾獲法務部頒發「法眼明察獎」，他將於今年9月至亞塞拜然首都巴庫舉辦的第28屆國際檢察官協會年會接受表揚。
張時嘉偵辦蒙特內哥羅詐團機房案，是依據台灣高檢署反詐資料庫」查出線索，檢方後來指揮刑事警察局與當地警方合作，藉司法互助完成取證。
張時嘉2020年指揮刑事局國際科遠赴蒙國辦案，一舉破獲3個詐騙機房，逮捕92名台籍涉案人，92人全數押解返台接受法律制裁。
今年3月11日檢察官協會召開理監事會議，決議推薦張時嘉參與2024年度國際檢察官協會傑出檢察官遴選程序，張後來順利獲獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言