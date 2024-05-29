快訊

4G吃到飽又沒了！無框行動申請終止營運退出台灣 用戶：可無痛轉中華嗎

政府討論老年定義延至70歲 愛工作的日本人也不埋單？

「新新併」出現變化球？ 傳中信金啟動評估併購新光金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國語日報是政府的？法院認「非政府捐助」 教育部再吞敗！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

教育部先前認定國語日報社為政府捐助的財團法人，行政訴訟吞敗確定，教育部再提民事訴訟，請求確認與國語日報社的捐助法律關係存在，台北地方法院認為國語日報社不是政府捐助的財團法人，教育部請求無理由，判決敗訴，可上訴。

教育部主張，教育部為推行國語政策，1948年要求台灣省國語推行委員會，以1萬元金圓券、政府全部出資方式籌設國語日報社，並發行創刊號，之後成立國語日報社公司，也完全由國語會實質經營控制，人事均由國語會指派，資產、資源全來自於教育部、國語會的預算。

教育部認為，國語日報社公司是以公產作股，沒有任何私人出資，認為國語日報社是百分之百政府捐助的財團法人，並為政府執行公共政策，請求法院確認雙方捐助的法律關係存在。

國語日報社反駁，公司是由方師鐸等17名發起人出資申請設立，沒有接受政府撥款、捐助或編列經費，財產均自給自足經營所得，公司人事和業務運作也依循公司章程，沒有受任何政府機關控制或指示，因此國語日報社為私人捐助的財團法人，與教育部之間沒有捐助關係存在。

台北地院指出，國語日報縱使源於教育部挹注資金、政府提撥器材成立，但1949年間因經費不足，將資產清算後清理債務、資遣員工，因此所注資金已不存在，之後國語日報就未再借用政府房地、資產營運，國語日報董事會成立也未由政府出資。

法院認為，根據經濟部查驗意見、公司章程等資料，國語日報社公司確實由方師鐸等17名股東於1956年2月18日出資設立，之後公司決議解散，並將公司資產悉數捐給財團法人國語日報社，可見並非由政府捐助而成立。

判決指出，雖然教育部主張國語日報社重大事項均經由國語會常務委員會決議，但組織運作和出資是兩回事，不能就此推定資金來源為政府，認定雙方沒有捐助法律關係，而判決教育部敗訴。

國語日報社。 圖／聯合報系資料照片
國語日報社。 圖／聯合報系資料照片

國語日報 教育部 民事訴訟 資產

延伸閱讀

教育部跨域教師培力 培養學生運算思維、程式設計知能

2030年能達成雙語國家目標？教長鄭英耀：需要30年

向對岸遞橄欖枝 教部恢復制定陸學士生簡章

獨／睽違五年！教育部先遞橄欖枝 明年將公告陸生學士班簡章

相關新聞

AI換臉賣名人合成色情片犯119罪 小玉今入監道歉：歹路不通行

網紅「小玉」朱玉宸利用AI換臉技術，合成時任高雄市議員的立委黃捷、前立委高嘉瑜及藝人雞排妹等名人的臉置換成為色情影片，上...

國語日報是政府的？法院認「非政府捐助」 教育部再吞敗！

教育部先前認定國語日報社為政府捐助的財團法人，行政訴訟吞敗確定，教育部再提民事訴訟，請求確認與國語日報社的捐助法律關係存...

國民黨競選廣告控賴勁麟是門神？ 侯友宜挨告獲不起訴

總統大選前，時任雲豹能源董事長賴勁麟認為，國民黨製播的一支競選廣告指控他擔任特定群體的門神、掩護雲豹能源瓜分台南光電產業...

荔枝樹被農藥毒死引殺機 屏東男砍死鄰居重判17年

屏東縣佳冬鄉吳姓男子懷疑鍾姓鄰居毒死家裡果樹，前年10月酒後開車到鍾男住處，下車後持西瓜刀狂砍鍾男，鍾妻和兒子也被砍傷，...

拒讓國民法官審理 台中男吸K毒駕撞死女老師判2年半

台中林姓男子毒駕撞死騎機車的賴姓補習班女老師，也釀機車上陳姓男童腳骨折，全案原應由國民法官審理，因被害家屬直言「不想將痛...

Dcard網友被辦散布作票謠言 法官挺言論自由：人民監督政府

一名吳姓網友於今年1月13日總統選舉開票日當晚，在社交網站Dcard上貼文質疑雲林縣一處投開票所「作票」，被警方以散布謠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。