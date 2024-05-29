替代役男9年來搞失聯 再遭法官依妨害兵役罪判刑

83年次的練姓替代役男由於四處打工、居無定所，21歲時首度未依規定入伍，獲檢方緩起訴處分，詎料，練男仍不申報住居所，將戶籍留在桃市龍潭區公所，致未能收到徵集令通知，先後於2019年、2022年又遭送法辦，分別判處徒刑2月及3月，去年5月中旬第4度因未留住址，無法收到兵單而被送辦，桃園地院進行簡易判刑，將他依犯妨害兵役治罪條例的妨害役男徵兵處理罪，判處徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

判決事實指出，練男明知身為役齡男子，依法應受兵役徵集，竟意圖避免徵兵處理，且於2021年5月15日因竊盜案自法務部矯正署出監後，他的戶籍設在桃園市龍潭區戶政事務所，並因無故不申報住居所致未能接受徵兵處理，於2022年9月22日經桃園地院以111年度桃簡字第1389號判決判處徒刑3月確定後，仍無故未依規定申報實際住居處所，致使桃園市政府核發、指定其應於2023年5月23日上午8點至桃園市立圖書館中壢分館前集合，前往台中成功嶺接受替代訓練的桃園市112年第V244梯次替代役徵集令，於2023年5月12日無法送達。