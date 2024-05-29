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奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

替代役男9年來搞失聯 再遭法官依妨害兵役罪判刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

83年次的練姓替代役男由於四處打工、居無定所，21歲時首度未依規定入伍，獲檢方緩起訴處分，詎料，練男仍不申報住居所，將戶籍留在桃市龍潭區公所，致未能收到徵集令通知，先後於2019年、2022年又遭送法辦，分別判處徒刑2月及3月，去年5月中旬第4度因未留住址，無法收到兵單而被送辦，桃園地院進行簡易判刑，將他依犯妨害兵役治罪條例的妨害役男徵兵處理罪，判處徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

判決事實指出，練男明知身為役齡男子，依法應受兵役徵集，竟意圖避免徵兵處理，且於2021年5月15日因竊盜案自法務部矯正署出監後，他的戶籍設在桃園市龍潭區戶政事務所，並因無故不申報住居所致未能接受徵兵處理，於2022年9月22日經桃園地院以111年度桃簡字第1389號判決判處徒刑3月確定後，仍無故未依規定申報實際住居處所，致使桃園市政府核發、指定其應於2023年5月23日上午8點至桃園市立圖書館中壢分館前集合，前往台中成功嶺接受替代訓練的桃園市112年第V244梯次替代役徵集令，於2023年5月12日無法送達。

法官審酌，被告練男為役齡男子，依法有接受徵兵處理義務，復已因妨害兵役案件，經法院2次判處罪刑，最後一次乃於2022年間獲判徒刑3月，並已執行完畢等情，練男竟仍無故未申報遷移後的居住處所，致徵集令無法送達，妨害國家兵役的徵集，影響兵役制度的有效管理，所為實有不該；念及被告犯後坦承犯行態度，兼衡他於警詢時自陳高中肄業，職業為工，家庭經濟狀況勉持等情狀，量處主文之刑，並諭知易科罰金，以示懲儆。

練姓役男搬遷後未留地址，以致９年來總是無法收到入伍通知單，去年５月又遭市府依妨害兵役送辦，桃園地院進行簡易判決，將他判處徒刑４月，得易科罰金，可上訴。示意圖非本案，記者劉學聖／攝影
練姓役男搬遷後未留地址，以致９年來總是無法收到入伍通知單，去年５月又遭市府依妨害兵役送辦，桃園地院進行簡易判決，將他判處徒刑４月，得易科罰金，可上訴。示意圖非本案，記者劉學聖／攝影

兵役 替代役男 桃園

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