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彰化議員施嘉華涉賄當選無效 「落選頭」蕭文雄遞補

聯合報／ 記者林宛諭陳宏睿／連線報導

彰化縣議員施嘉華前年九合一選舉期間，假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品，以行賄綁樁，已被二審依交付賄賂罪判刑3年1月，判當選無效確定。圖／翻攝自施嘉華臉書
彰化縣議員施嘉華前年九合一選舉期間，假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品，以行賄綁樁，已被二審依交付賄賂罪判刑3年1月，判當選無效確定。圖／翻攝自施嘉華臉書
彰化縣議員施嘉華與其父親，前年九合一選舉期間，假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品，以行賄綁樁，已被二審依交付賄賂罪判刑3年1月，民事部分昨審結，判當選無效確定，施嘉華議員之缺將由「落選頭」、前縣議員蕭文雄遞補。蕭文雄也是副總統蕭美琴堂哥。

彰化縣議會表示，依地方制度法規定，內政部在收到法院判決書後，會將現任議員施嘉華解職，再依公職人員選舉罷免法，由落選票數最高票的蕭文雄遞補，內政部在通知縣選委會和議會後，議會將安排蕭文雄補宣誓就職。

施嘉華參選本屆彰化縣第三選區和美區縣議員，與其父親施復興利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏較具地方影響力的鄉鎮民代表或村長候選人；二審被依交付賄賂罪，分別判處施嘉華與施復興3年1月、3年3月、褫奪公權3年，仍可上訴。民事當選無效之訴，昨天審結，法院駁回上訴，判當選無效確定。

蕭文雄深耕地方，2014年曾以國民黨籍參選縣議員而當選，後來連任失敗，本屆以無黨籍參選議員，他是副總統蕭美琴的堂哥，今年蕭美琴回父親和美老家參訪時，蕭文雄還曾同框入鏡。

當選無效 蕭美琴 議員

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