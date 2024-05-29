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鉻超標15倍 台中2業者排廢水遭訴

聯合報／ 記者胡瑞玲趙容萱洪敬浤／連線報導

督察人員進入箱涵。圖／環管署提供
督察人員進入箱涵。圖／環管署提供
台中市太平區唐振工業太平廠、嘉仕寶公司都是金屬表面處理業，長期偷排含重金屬廢水汙染大里溪，環檢警長期蒐證，還黑摸穿梭公墓、冒險進入箱涵採樣送檢，驗出重金屬鉻濃度最高超標15倍，台中地檢署依水汙染防治法起訴2家負責人等6人，求處5至7年有期徒刑，並沒收不法所得1.86億元。

台中市環保局表示，唐振太平廠已歇業，嘉仕寶廢水從儲留工廠內，改申請排放許可，新增廢水處理設備，同時加裝流量計、攝影機、水質監測設備等，並將要求處理放流口的底泥；環保局針對金屬表現處理業、電鍍業，廢水若採儲留廠內處理者，都將要求加裝流量計、攝影機等監控。

太平里長林龍洲說，太平里民約7000人，但里內乙種工業用地多，工廠林立多達1500家，有食品廠、工業加工廠、印刷廠等；近年環保意識抬頭，不肖業者偷排廢水，民眾發現排水溝變色，或飄出惡臭，一有風吹草動就會檢舉，加上科技執法、環境監測，汙染案才有減少跡象，業者不要心存僥倖。

台中大里、太平電鍍廠、金屬表面處理業多，唐振太平廠、嘉仕寶使用原料包含重金屬鉻，檢方接獲情資，得知2家工廠偷排放廢水，成立專案小組偵辦，透過環境系統大數據分析，搭配水質感測物聯網監控設備，發現確有偷排廢水情況。

環境部環管署指出，為搜查事證，稽查人員冒險進入箱涵採集廢水水質樣品，檢驗出2家工廠廢水重金屬鉻濃度均超過放流水標準，其中1家還超標15倍。

稽查人員查出，業者為節省處理成本，利用廠區桶槽或緊急應變貯槽，貯存未經處理含重金屬鉻的廢水，再經由未經核准的管線，將廢水由未經核准的排放口排出，汙染大里溪；檢方今年3月已提起公訴，業者被求處徒刑，並追繳不法所得，同時得負責清理環境汙染。

台中市 水質 環保局

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