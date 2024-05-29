林明佐貪瀆案 博弈老闆等3人收押

台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐貪汙洩密案，查出博弈集團陳姓業者涉案，陳在多年前曾被警方調查，當時陳駕駛的防彈賓利車曝光。聯合報系資料照 台中檢方偵辦刑事局三線二星警政監林明佐貪瀆案，上周發動第三波搜索，帶回中部地區超大咖博弈集團陳姓負責人、陳姓左右手及史姓前電視台記者，三人洗錢金額超過百億元，檢方認為犯罪情節重大，訊後依組織等罪聲請羈押禁見獲准，全案疑尚有共犯未到案。

據了解，綽號「小古」的陳姓負責人過去因經營「天下博弈網」，與其他博弈網站發生糾紛，教唆手下到一處職業簽賭處連開五槍，台中市刑大循線帶回陳男等廿七人，當時陳男駕駛的黑色防彈賓利車也因而曝光，檢方後來依槍砲、賭博等罪起訴陳男，最後因證據不足，獲判無罪。辦案人員透露，陳男駕駛賓利車除展現派頭、保護安全外，也希望吸引更多成員加入組織。

據調查，檢警去年偵辦一起博弈案件時，陳男事先掌握消息，準備出國避風頭，但在機場被攔截，當時檢方命陳男一千萬元交保，林明佐被收押後，檢方清查資金認為陳男涉行賄等重罪，上周發動第三波行動，帶回陳男偵訊。

另外，史姓前媒體人二○○七年擔任記者期間，曾發生協助「周政保」拍攝嗆聲錄影帶事件，當時外界質疑破壞社會治安，後來該電視台多次致歉，有相關主管都下台負責。

檢方調查，林明佐擔任台中市刑大隊長期間，涉與台中地區博弈集團交往密切，提前將檢警偵辦行動洩密，讓對方提前轉移據點，導致搜索行動不如預期，檢方本月二日搜索林男刑事局辦公室與住處，並在林男戶頭發現兩千多萬元不明資金、家中也藏有百萬元現金，訊後依貪汙罪聲押獲准。

檢方本月七至八日第二波搜索，兵分十四路搜索業者位於南屯區招待所與據點，但因林明佐落網消息曝光，多處據點已人去樓空，查扣現金、名表、名車，帶回十五人偵訊。